دنيا سمير غانم تعلن موعد طرح فيلمها الجديد روكي الغلابة.. والنجوم يدعمونها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 يوليو 2025 07:23 مساءً - أعلنت النجمة دنيا سمير غانم عن موعد طرح فيلمها الجديد "روكي الغلابة"؛ وذلك من خلال نشر البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، والمقرر طرحه يوم 30 يوليو الجاري بجميع دور العرض المصرية.

دنيا سمير غانم تنشر البوستر الرسمي لـ "روكي الغلابة"

أزاحت الفنانة دنيا سمير غانم الستار عن البوستر الرسمي لفيلمها الجديد "روكي الغلابة" عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلقت على البوستر قائلة : " البوستر الرسمي لفيلم روكي الغلابة .. 30 يوليو بجميع سينمات مصر و 14 اغسطس في جميع سينمات الوطن العربي".

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وقد ظهر في البوستر الرسمي أبطال العمل دنيا سمير غانم، محمد ممدوح ومحمد ثروت في لقطة تجمع بين الخوف والصدمة، ما يعكس الطابع الكوميدي للعمل.

تفاعل النجوم مع البوستر الرسمي للفيلم

وفور نشر دنيا سمير غانم البوستر الرسمي للفيلم؛ انهالت عليها تعليقات الجمهور وزملائها الفنانين الذين تمنوا لها النجاح وأعلنوا عن حماسهم لمشاهدة الفيلم، حيث علق زوجها الإعلامي رامي رضوان: " يا رب بالتوفيق والنجاح وتكسروا الدنيا بإذن الله"، وهنأها شيكو قائلاً: "حظاً موفقاً"، وقال النجم حسن الرداد: " ألف مبروك يا دنيا، نجاح كبير إن شاء الله" وغيرها من التعليقات.

أبطال فيلم "روكي الغلابة"

فيلم "روكي الغلابة" يشارك في بطولته إلى جانب الفنانة دنيا سمير غانم، عددٌ من النجوم، منهم: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، أحمد سعد والذي سيظهر كضيف شرف ضمن الأحداث. والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، ويسجل الفيلم ثاني بطولات دنيا سمير غانم المطلقة في السينما بعد فيلم "تسليم أهالي" الذي تم عرضه عام 2021.

إذ تُقدم دنيا الأكشن لأول مرة، وتعتدي على الكثير من الأشخاص، باعتبارها "البودي جارد" الخاص بالشخصية التي يُجسدها محمد ممدوح.

ومواقف كوميدية عديدة، تجمع بين دنيا و"تايسون"، لا سيما وأنه سيسخر من كونها "بودي جارد"، وأنها ستفشل في حمايته، إلا أنها سرعان ما ستُثبت له عكس ذلك، حيث ستنجح في فرض سيطرتها وقوتها على الجميع، حيث إنها تمارس رياضات قتالية مختلفة، مثل جودو، ومواي تاي، وبوكسينج وغيرها؛ إذ سيكون لها العديد من الضحايا خلال أحداث الفيلم.

آخر مشاركات دنيا سمير غانم الدرامية

من ناحية أخرى خاضت دنيا سمير غانم منافسات موسم دراما رمضان 2025، بمسلسل "عايشة الدور" الذي دارت قصته حول "عايشة" سيدة مطلقة وهي أم لبنت مراهقة وطفل، تتسم بالشهامة وخدمة من حولها ولكنها يائسة منسية من الجميع تجد فرصة للحياة من جديد عندما تدخل الجامعة بدلاً من بنت أختها، فتعيش حياة مزدوجة بين أم مثالية مُضحية وشابة مرحة منطلقة في الحياة.



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