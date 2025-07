ميشيل رودريغز.. مسيرة سينمائية أمام كبار نجوم العالم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 يوليو 2025 07:23 مساءً - تعد الفنانة الأمريكية ميشيل رودريغز واحدة من أبرز نجمات هوليوود، حيث شاركت ببطولة عدد كبير من الأفلام أمام كبار النجوم والمُخرجين منذ مطلع الألفية الجديدة، واحتفالاً بيوم ميلادها والذي يوافق اليوم 12 يوليو نستعرض لكم أبرز أفلامها السينمائية.

المُشاركة ببطولة سلسلة أفلام The Fast and the Furious

عام 2001 شاركت الفنانة ميشيل رودريغز ببطولة أول أفلامها السينمائية وهو فيلم "The Fast and the Furious" أمام النجم العالمي فان ديزل، بول ووكر والعديد من الفنانين.

وبعد مرور سنوات تُشارك ميشيل رودريغز في الجزء الرابع من الفيلم، والذي جاء بعنوان "The Fast and the Furious 4"، وفي عام 2013 شاركت بالجزء السادس، والذي جاء بعنوان "Fast & Furious 6"، كما شاركت أيضاً ببطولة الجزء السابع "Furious Seven"، والذي تم عرضه عام 2015.



وظلت النجمة ميشيل رودريغز تؤكد على نجاحها بتلك السلسلة من الأفلام، والتي بدأت معها مسيرتها بالسينما، حيث في عام 2017 شاركت ببطولة الجزء الثامن The Fate of the Furious، وأيضاً الجزء التاسع F9: The Fast Saga والذي تم عرضه عام 2021، وصولاً لآخر جزء وهو العاشر Fast X والذي تم عرضه عام 2023.

مُشاركة ميشيل رودريغز بأبرز أفلام هوليوود

ولم يقتصر نجاح النجمة ميشيل رودريغز على نجاح سلسلة أفلام The Fast and the Furious، ولكنها شاركت ببطولة عدد كبير من الأفلام السينمائية، والتي تعد من أبرز الأفلام التي قدمتها هوليوود.

ومن أبرز الأفلام التي شاركت ببطولتها فيلم "S.W.A.T." والذي تم عرضه عام 2003 أمام كل من صامويل إل جاكسون، كما جسدت بطولة فيلم "The Breed" والذي تم عرضه عام 2006، كما شاركت أيضاً ببطولة الجزء الأول من الفيلم الشهير "Avatar".



وعلى مدار مسيرتها السينمائية، والتي تجاوزت العشرين عاماً قدمت النجمة ميشيل رودريغز عدداً كبيراً من الأفلام تجاوز الثلاثين فيلماً.



