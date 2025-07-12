حسين الجسمي يروج لألبومه الجديد في وقت قياسي بطريقة مميزة.. يصدره على مراحل

هكذا روج حسين الجسمي لألبومه الجديد!

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حسين الجسمي يرزق بمولود جديد

حسين الجسمي يحتفل بنجاح أحدث أغانيه "الفستان الأبيض"

View this post on Instagram A post shared by Hisham Gamal (@hishamgamal)

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 يوليو 2025 07:23 مساءً - بطريقة مميزة روج النجم الإماراتيلألبومه الجديد، حيث كشف من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، طريقة طرحه للألبوم والذي من المقرر أن يصدره بالتدريج على مراحل، متمنياً أن ينال إعجاب جمهوره.نشر المطرب حسين الجسمي بوستر ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "في وقت قياسي" عبر حسابه على "إنستغرام"، موضحاً طرحه على مراحل؛ إذ يصدر كل أسبوع أغنيتين من أغاني الألبوم، وعلق على البوستر قائلاً: "هذا الصيف... كل أسبوع حكايتين".وأكمل الجسمي: "برؤية فنية مختلفة، أقدّم أول ألبوم يُروى على مراحل... نبدؤه بإذن الله بأول أغنيتين في 14 يوليو، ممتن لمحبتكم وثقتكم، وترقبوا الباقي... تباعاً".وقد انهالت عليه تعليقات الجمهور الذين أعلنوا عن حماسهم وترقبهم لطرح الألبوم، متمنين للجسمي النجاح.في سياق آخر كان الفنان الإماراتيقد رزق مؤخرًا بمولود جديد، واحتفل بهذه المناسبة من خلال نشر دعاء يبارك من خلاله المولود، كاشفاً عن الاسم الذي اختاره له، هذا من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام".حيث اختار له اسم "زايد"، وكتب دعاء مباركاً به المولود حيث قال: "اللهم اجعله قرة عين لنا، وأنبته نباتاً حسناً، وبارك فيه واحفظه بعينك التي لا تنام، وارزق كل قلبٍ مشتاق نعمة الأبوة والأمومة". وأكمل دعاءه قائلاً:" ‏﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ)".كان الفنانقد احتفل بالنجاح الكبير الذي حققته أغنية "الفستان الأبيض" الخاصة بحفل زفاف الفنانة ليلى أحمد زاهر على الفنان هشام جمال، ونشر منشوراً عبر حسابه على إنستغرام، كشف من خلاله نجاح الأغنية وتحقيقها نسب مشاهدة عالية تجاوزت مليار مشاهدة على كل مواقع التواصل الاجتماعي خلال أسبوعين تقريباً، وأوضح أيضاً أن الأغنية تصدرت قوائم الترند في عدد كبير من البلدان العربية، وكتب الجسمي تعليقاً على الأغنية قال فيه "نشيد الحب في كل المناسبات".الأغنية، التي حملت توقيع الشاعر أمير طعيمة، ألحان هشام جمال وتوزيع مادي، أهداها هشام بنفسه لعروسه فور تسلُّمها من والدها الفنان أحمد زاهر، في لحظة مؤثرة تسببت في بكاء ليلى أمام الحضور.وتقول كلماتها: "وقالوا الشعر عن ليلى وكتبوا في سحرها المواويل... وأنا وليلى بقينا لبعض في دنيتنا سوا عايشين... حبيبتي وعمري وأميرتي يابكرا اللي مادد ليا إيديه.. ياقصري وبيتي وجزيرتي... خطوة ورا خطوة بقربلك جايلك علشان أفرح قلبك... فستانك الأبيض اللي هياكل منك حتة وعشان اليوم ده رسمت أنا مليون خطة".قد يعجبكم وقالوا الشعر عن ليلى وحكاية عنوانها يسري ورنا: أغانٍ عبر بها المشاهير عن فرحتهم بحفلات الزفافلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".