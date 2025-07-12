نانسي عجرم تكشف موعد طرح ألبومها الجديد Nancy 11

سبب تأجيل الألبوم

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حفل مميز في مهرجان موازين

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 يوليو 2025 07:23 مساءً - أعلنت الفنانة اللبنانيةموعد طرح ألبومها الجديد الذي يحمل اسم Nancy 11، من خلال مقطع مصور نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.حمست نانسي متابعيها من خلال لقطات مميزة من ألبومها الجديد، وكتبت تعليقاً قالت فيه: "Nancy 11 يوم 17 من يوليو"، تفاعل الجمهور مع هذا المنشور، وأبدوا حماسهم لسماع الألبوم الجديد الذي أكدت نانسي في وقت سابق سيكون نقطة فارقة في مشوارها الفني.كشفت نانسي عجرم في وقت سابق أنها قامت بتأجيل طرح ألبومها الجديد على الرغم من انتهائها من تسجيل جميع أغانيه وجاهزيته للإطلاق، وأكدت في تصريحات تلفزيونية في أثناء حفلها في مهرجان موازين أن السبب في ذلك يرجع للظروف الموجودة بالعالم العربي، وقالت: "حالياً نحن نمر بظروف ليست جيدة، وإن شاء الله يكون فيه سلام، لا أعرف كيف، ولكن لا بُدَّ من وجود طريقة لذلك".وأكدت نانسى عجرم أنها لا تطرح ألبوماً جديداً كل سنة، وإنما كل أربع أو خمس سنوات؛ وذلك لأنها تريد أن تطرحه في أفضل الظروف موضحة: "بكون حريصة أن الألبوم يُطرح خلال ظروف جيدة وصحية؛ حتى يحصل على حقه، وأنا أجلته بضعة أيام أو بضعة أسابيع على حسب الظروف واستقرار الأوضاع".يُذكر أن نانسي عجرم شاركت مؤخراً في مهرجان موازين إيقاعات العالم، وأحيت حفلاً مميزاً بحضور الآلاف من المعجبين، وقدمت نانسي مجموعة من أبرز أغانيها التي شكلت علامات فارقة في مسيرتها الفنية، مثل "ورانا إيه"، "أطبطب"، "بدنا نولع الجو"، وباقة من متنوعة من أشهر أعمالها الغنائية، ولم تقتصر الأجواء على الغناء فقط، بل تفاعلت نانسي بشكل كبير مع الجمهور.اطلعى على: أبرز الفنانين المُشاركين في مهرجان موازين 2025... وهذه نجمة حفل الافتتاح

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