ابنة أحمد راتب تستعيد وصايا والدها بكلمات مؤثرة: لا تستسلمي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 يوليو 2025 07:23 مساءً - بكلمات مؤثرة استعادت لمياء راتب وصايا والدها الفنان الراحل أحمد راتب، معبرة عن اشتياقها له ومدى الحزن والفراغ الذي تشعر به في حياتها من وقت رحيله، وكتبت ذلك من خلال منشور مليء بكلمات الحزن والأسى عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". لمياء راتب ترثي والدها: "أنا منذ غيابك فريسة لخراب لا ينقطع" شاركت لمياء راتب عبر حسابها على "فيسبوك" صورة لوالدها الفنان الراحل أحمد راتب، معبرة عن اشتياقها له ومدى افتقادها لوجوده في حياتها قائلة: "وأنا منذ غيابك فريسة لخراب لا ينقطع... وكأنما تقول لي الدينا أنتِ الآن في قمة ضعفك، لا سَندَ ولا ملاذَ ولا وطن يحتويكِ".

وتابعت لمياء مستعيدة نصائحة ووصاياه: "ولكنّي في لحظات الضعف الكبرى أراكَ ماثلاً أمامي، محارباً، تحمل درعاً قديماً اعتدتُ الاختباء وراءه في صغري، فترسل لي عوناً، وتحثني على المثابرة، على إتمام عهدنا، والبحث عن كنزك الدفين بداخلي. وتصرخ لا تستسلمي، وينقشع طيفك وأنت ترسم لي طريقاً جديداً بعصا من أفنان الجنة".

تكريم أحمد راتب بمهرجان الزمن الجميل في بيروت أُقيم مؤخراً مهرجان الزمن الجميل في بيروت وسط حضور فني كبير شهد تكريم نخبة من النجوم العرب، والذي حظيت خلاله النجمة المصرية نادية الجندي بتكريمٍ خاص عن فيلمها الشهير "الباطنية"؛ كما شمل المهرجان تكريم عدد من النجوم البارزين من مختلف الدول العربية، من بينهم الممثل اللبناني غابريال يمين، الممثلة والمذيعة اللبنانية جيزيل نصر، الموسيقار المصري فاروق سلامة، الفنانتان شيرين وعايدة رياض، كما استذكر المهرجان الفنانين الراحلين الذين تركوا أعمالاً فنية خالدة، منهم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، الفنان الراحل أحمد راتب، الإعلامية الراحلة ليلى رستم، والمطربة اللبنانية الراحلة سلوى القطريب. رحيل الفنان أحمد راتب يعد الفنان أحمد راتب واحداً من أبرز الفنانين في مصر والوطن العربي، حيث نجح خلال مسيرته الفنية في تجسيد العديد من الشخصيات، كما نجح في تقديم اللون الكوميدي وأيضاً العديد من الأدوار التي ابتعدت عن الكوميديا، وكانت له بصمة خاصة في تجسيد العديد من الشخصيات والتي ظلت عالقة بأذهان الجمهور بكل أنحاء الوطن العربي.

وقد رحل عن عالمنا في 14 ديسمبر عام 2016 عن عمر ناهز 67 عاماً ومسيرة فنية تجاوزت الأربعين عاماً قدم خلالها ما يُقارب الـ500 عمل فني ما بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية والإذاعية، بفضل موهبة استثنائية سجل من خلالها اسمه بحروف من نور في تاريخ الفن العربي.



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