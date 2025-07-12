شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي لـ الخليج 365: أنا زي الفل وخضوعي لعملية جراحية "شائعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن النجم محمد هنيدي جمهوره ومتابعيه بشأن حالته الصحية، مؤكدًا أنه يتمتع بصحة جيدة، نافياً ما تم تداوله مؤخراً من شائعات حول خضوعه لعملية جراحية لاستئصال جزء من المعدة.

وقال هنيدي في تصريح خاصة لليوم السابع: "الحمد لله، أنا بخير، وكل ما يُقال عن حالتي الصحية غير صحيح تماماً"، مشيراً إلى أن الأخبار المتداولة لا أساس لها من الصحة وإشاعة، وتهدف فقط إلى إثارة القلق بين محبيه.



وطالب هنيدي وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة قبل نشر مثل هذه المعلومات، مؤكداً أنه سيتواصل مع جمهوره أولاً بأول بكل ما يخصه.



وينتظر هنيدى فيلم "الجواهرجى" من بطولة محمد هنيدى ومنى زكى، ولبلبة، وأحمد صلاح السعدنى وتارا عماد، أحمد صلاح السعدني، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.

