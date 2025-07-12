شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم ريستارت يحتل المركز العاشر ضمن قائمة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل فيلم ريستارت بطولة النجم تامر حسني ، المركز العاشر في قائمة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات في السينما المصرية، حيث اقترب ما حققه إلى 90 مليون جنيه حتى الآن.

وتأتى قائمة الأعلى إيرادات في المقدمة فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، وفيلم سيكو سيكو بالمركز الثاني، وفيلم المشروع x في المركز الثالث, وبيت الروبي في المركز الرابع, وفيلم الحريفة 2 في المركز الخامس، وفيلم كيرة والجن في المركز السادس، وفيلم الفيلم الأزرق 2 في المركز السابع، وفيلم ولاد رزء 2 في المركز الثامن، وفيلم اكس مراتي في المركز التاسع, وفيلم ريستارت في المركز العاشر.

تدور أحداث فيلم ريستارت لـ تامر حسنى حول شخصية محمد، فني صيانة هواتف محمول يعيش حياة عادية، قبل أن يجد نفسه فجأة فى قلب معركة غير متوقعة مع عالم الشهرة الرقمية، تحت تأثير شخصية تُدعى "الجوكر"، وكيل رقمي يستغل طموح الشباب للانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يبدأ محمد رحلة تحول كلي في شخصيته وسلوكياته، حتى يجد نفسه مضطرا إلى إعادة تشغيل حياته – بالمعنى الحرفي والرمزي – بعد أن يكتشف الزيف الذى كان يعيشه.

ويقدم الفيلم رؤية اجتماعية معاصرة تنتقد هوس التريند، وتسأل بشكل مباشر: من نحن وسط هذا الضجيج الرقمى؟ ومن نكون حين نُترك وحيدين بعد أن يخفت الضوء الإلكترونى؟

كما يشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم إلى جانب تامر حسني، من بينهم هنا الزاهد التي تلعب دور "عفاف"، المؤثرة الرقمية التي ترتبط بحياة محمد في إطار درامي كوميدي، وباسم سمرة في دور "الجوكر" الذي يجسد شخصية حادة التأثير، فضلًا عن محمد ثروت، عصام السقا، شيماء سيف، ميمي جمال، محمد رجب، رانيا منصور، إلى جانب ظهور خاص للنجم أحمد حسام "ميدو" في أولى تجاربه السينمائية.