شكرا لقرائتكم خبر عن فات الميعاد الحلقة 22.. هل يخضع أحمد مجدي لحكم الطحان بعد قفل مطعم شقيقه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الليلة الحلقة 22 من مسلسل فات الميعاد، ومن المقرر أن تشهد الحلقة العديد من الأحداث، خاصة بعد التشويق الذي شهده الحلقة الماضية، بداية من لجوء معتصم (أحمد صفوت) إلى الحاج الطحان ليحل له مشكلته مع مسعد (أحمد مجدي) بشأن حضانة الطفلة، ولكن مسعد يرفض الخضوع إلى كلام الطحان، وفي نهاية الحلقة قام الطحان بقفل المطعم الخاص بشقيق مسعد.

مسلسل فات الميعاد الحلقة 22

ومن المقرر أن تشهد أحداث مسلسل فات الميعاد الحلقة 22 معرفة كيف يتصرف مسعد في تلك الأزمة، وهل يتنازل عن حضانة الطفلة لطليقته بسمة (أسماء أبو اليزيد)، خاصة بعد قفل مطعم شقيقه، أم يفضل العناد معها مجددا، وذلك بعد قيامه أيضا برفض عرض حماها، في تمويل مشروعه مقابل الابتعاد عن المشاكل والقضايا مع بسمة.

قصة وأبطال مسلسل فات الميعاد

تدور أحداث مسلسل فات الميعاد في إطار اجتماعي تشويقي حول بسمة التي تقوم بطلب الطلاق من مسعد بعد اعتدائه عليها أكثر من مرة، ليتحول طلبها إلى سلسلة لا تنتهي من المشاكل والصراعات التي تخوضها معه، خاصة مع ولادتها لابنتها الأولى منه.

مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.