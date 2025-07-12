شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم الفنان محسن محيي الدين على الدورة الجديدة لمهرجان أوسكار إيجيبت والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرصه المستمر على الاحتفاء بالرموز الفنية التى أثرت الساحة السينمائية بإبداعها، أعلن مهرجان أوسكار إيجيبت السينمائي ، برئاسة الفنان والمنتج عادل عمار، إطلاق اسم الفنان القدير محسن محيي الدين على الدورة الجديدة من فعاليات المهرجان، والتي تنطلق السبت المقبل 19 يوليو 2025، بمركز التعليم المدني التابع لوزارة الشباب والرياضة في الساعة السابعة مساءً.

يأتي هذا التكريم تقديرًا لمسيرة الفنان محسن محيي الدين التي امتدت على مدار عقود، قدّم خلالها العديد من الأعمال الخالدة في السينما والتلفزيون والمسرح، وتميز بأسلوبه الفني الرصين وأدائه المتنوع الذي ترك بصمة واضحة في وجدان الجمهور، ومن أبرز أعماله السينمائية أفلام: إسكندرية ليه؟ واليوم السادس مع المخرج العالمي يوسف شاهين، وفيلم "شباب على كف عفريت"، كما تألق في عدد من المسلسلات الناجحة منها: "النهاية"، "المرافعة"، "فرق توقيت"، "قمر هادي"، "طير بينا يا قلبي"، "أولاد عابد"، "ريفو"، و"المداح"، كما شارك في الجزء الأول من مسلسل "ليه لأ"، وشارك مؤخرًا في مسلسلي "الأمير" و"إثبات نسب"، وتميّز أيضًا كمخرج ومؤلف في عدد من التجارب الفنية التي حملت رؤيته الخاصة للفن.



محسن محيي الدين

وفي هذا السياق، صرّح الفنان عادل عمار، رئيس مهرجان أوسكار إيجيبت، قائلاً: وقع اختيارنا على الفنان محسن محيي الدين ليكون اسم الدورة الجديدة من المهرجان، لما يتمتع به من رصيد فني كبير، ولقيمته كأحد أبرز الفنانين الذين جمعوا بين الموهبة والثقافة، وبين الأداء التمثيلي العميق والرؤية الفنية المتميزة، لقد كان دائمًا نموذجًا للفنان الواعي، وحرصه على اختيار أدواره بعناية جعله رمزًا لجيله وجسرًا بين الأصالة والتجديد في الفن المصري."

وأضاف عمار أن إدارة المهرجان تعمل حاليًا على إعداد فيلم تسجيلي خاص يوثق أبرز محطات الفنان محسن محيي الدين، يتم عرضه خلال فعاليات التكريم، ليكون بمثابة شهادة عرفان وتقدير من الوسط الفني لأحد رموزه البارزين.

يُذكر أن مهرجان أوسكار إيجيبت تأسس كمبادرة مستقلة تهدف إلى دعم المواهب الفنية الشابة وتسليط الضوء على تجارب السينما المستقلة، إلى جانب تكريم رموز الفن المصري والعربي، ويحرص المهرجان في كل دورة على الاحتفاء بقامات فنية أثرت الشاشة بإبداعاتها، ويُعد أحد الفعاليات السينمائية المتميزة التي تجمع بين العراقة والطموح.



