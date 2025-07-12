شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة الفنان مدحت تيخا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الفنان مدحت تيخا ، عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك، وفاة شقيقته وكتب "أختي ماتت".



وفاة شقيقة مدحت تيخا

مدحت تيخا اسمه الحقيقي مدحت إسماعيل الشهير بمدحت تيخا وبدأ حياته الفنية منذ قرابة 10 أعوام في تقديم أدوار صغيرة ونجح في فرض نفسه على الساحة الفنية وذلك لموهبته التي استغلها أفضل استغلال ورغم انه حصر نفسه في الأدوار الكوميدية إلا أنه نجح في إثبات تلك الموهبة وقد تم تكريمه من قبل مؤسسة الأهرام عن دوره (الشيخ سلام) بمسلسل شيخ العرب همام.

ومن أشهر أعماله في السينما: الفرح، مهمة صعبة، البيه رومانسي، دعدووش، زنزانة 7 ، بحبك، عمارة رشدي، جدو نحنوح. وفي الدراما التليفزيونية قدم : رجل في زمن العولمة، قلوب تائهة، حضرة المتهم إبي يوميات زوجة مفروسة ، بنت القبايل ، رانيا وسكينة، بيت الشدة.