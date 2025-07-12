شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة للمطالبة بإلغاء حفل فريق scorpions فى مصر لدعمه الكيان الصهيوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى فريق الروك الألماني سكوربيونز حفلا غنائيا ضمن جولته، ويقام الحفل يوم 15 أكتوبر المقبل فى مصر بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيس الباند.

ويعد هذا الحفل هو الثانى للباند، بعد حفله الأول فى مصر عام 2005 فى الأهرامات، وكان من تنظم السفارة الألمانية فى القاهرة ووزارة الثقافة، وأقيم حفلان حينها لفرقة سكوربيونز تحت سفح الهرم وفى شرم الشيخ يومى 17 و19 نوفمبر.

وبمجرد الإعلان عن الحفل، دعا عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لإلغاء الحفل بسبب دعم الباند الكيان الصهيوني، ورفع العلم الإسرائيلي في حفلاته.



وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعى تدخل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل للإلغاء الحفل وتدشين هشتاج باسم #cancelscorpions، ونشر صور للفريق، وهم يرفعون العلم الإسرائيلي في الحفلات.



فريق سكوربيونز، هو فريق روك ألماني، أسس 1965 على يد عازف الجيتار رودولف شينكر ، وتضمنت التشكيلة الأطول عمراً والأكثر نجاحاً للفرقة المغنيين شينكر وكلاوس ماين وعازف الجيتار ماتياس جابس وفرانسيس بوخولز، والعازف هيرمان راريبيل.