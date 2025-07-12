روكى الغلابة ودرويش الجواهرجى وهيبتا 2 أفلام منتظرة فى السينمات قريبا

تشهد السينما المصرية حالة من الانتعاش الفني المرتقب خلال موسم ضيف 2025 الذي انطلق مع بداية شهر يوليو الجارى، بطرح فيلم "أحمد وأحمد" للنجمين احمد السقا وأحمد فهمى، إضافة إلى استمرار عرض فيلمى عيد الأضحى 2025 وهما "المشروع x للنجمين كريم عبد العزيز وياسمين صبرى، و"ريستارت" للنجمين تامر حسنى وهنا الزاهد.

وتستعد دور العرض السينمائى لاستقبال دفعة جديدة من الأفلام تباعاً على مدار الأسابيع المقبلة وطوال شهر الصيف، ليكون موسم صيف 2025 السينمائى ساخن جداً مثل حرارته، وذلك بأفلام يتصدرها كبار النجوم وتتنوع من الأكشن والمغامرة إلى الكوميديا والرومانسية، مما يطفى حالة من الترقب الجماهيري لهذه الموسم الذى يشهد تواجد كل النجوم.

أول الأفلام المنتظر طرحها قريباً، الشاطر الذى ينطلق في دور العرض يوم الأربعاء المقبل 16 يوليو، وهو من بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن توتا، ومن تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندى.



فيلم الشاطر

وتبدأ أحداث الفيلم مع خروج "أدهم" الذي يُجسد شخصيته أمير كرارة، في رحلة من المغامرة والكوميديا، للبحث عن شقيقه، مستعينًا بصديقه "فتوح" الذي يُجسد شخصيته الفنان مصطفى غريب، وخلال وجودهما في تركيا يتعرف على "كارمن" التي تُجسدها الفنانة هنا الزاهد، لتغير حياته رأسًا على عقب بسبب تلك العلاقة ويخوضان رحلة مليئة بالمطاردات والمواقف الكوميدية.

ثاني الأفلام المنتظرة فى موسم صيف 2025، روكى الغلابة الذى ينطلق فى دور العرض يوم 30 يوليو بعد سلسلة من التأجيلات لعدم جاهزية الفيلم للعرض، وهو بطولة محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، أحمد سعد والي والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

دنيا سمير غانم بودى جارد فى روكى الغلابة



فيلم روكى الغلابة

تدور أحداث فيلم "روكي الغلابة" في إطار اجتماعي كوميدي، حيث تجسد دنيا سمير غانم شخصية "بودي جارد" تعمل لصالح رجل الأعمال "تايسون"، الذي يلعب دوره الفنان محمد ممدوح، حيث يمر الثنائي بعدد من المواقف الكوميدية الطريفة، مع إطفاء جوانب إنسانية أيضاً.

محمد هنيدى ومنى زكى فى اللقاء الأول بعد 27 سنة وفى نفس اليوم 30 يوليو، يُطرح فيلم الجواهرجي المؤجل عرضه منذ 3 سنوات حيث انطلق تصويره في 2021، وهو بطولة: محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد صلاح السعدني، تارا عماد، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، الراحل أحمد حلاوة الذي تُوفي قبل انتهاء مشاهده بالكامل في الفيلم، ومن تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيرى.

فيلم الجواهرجى

فيلم "الجواهرجي" يسجل اللقاء الأول بين محمد هنيدي ومنى زكي في السينما منذ تعاونهما في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" منذ 27 عاماً، ويظهر الثنائي خلال الأحداث زوجين يعانيان من العديد من المشاكل وسط مفارقات ومواقف كوميدية، حيث يسلط الفيلم الضوء على تطور العلاقات الزوجية بعد مرور 10 سنوات من الزواج.

فيلم درويش أيضاً حجز مكانه فى موسم صيف 2025 السينمائى، حيث يعرض يوم 13 أغسطس المقبل، بعد تأجيل عرضه من 16 يوليو، والفيلم بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، أحمد عبد الوهاب، ومحمود السراج والفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي ويشارك في بطولته عدد آخر من الفنانين.



فيلم درويش