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شكرا لقرائتكم خبر عن روكى الغلابة ودرويش الجواهرجى وهيبتا 2 أفلام منتظرة فى السينمات قريبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكرياالسبت، 12 يوليو 2025 10:00 ص
تشهد السينما المصرية حالة من الانتعاش الفني المرتقب خلال موسم ضيف 2025 الذي انطلق مع بداية شهر يوليو الجارى، بطرح فيلم "أحمد وأحمد" للنجمين احمد السقا وأحمد فهمى، إضافة إلى استمرار عرض فيلمى عيد الأضحى 2025 وهما "المشروع x للنجمين كريم عبد العزيز وياسمين صبرى، و"ريستارت" للنجمين تامر حسنى وهنا الزاهد.
وتستعد دور العرض السينمائى لاستقبال دفعة جديدة من الأفلام تباعاً على مدار الأسابيع المقبلة وطوال شهر الصيف، ليكون موسم صيف 2025 السينمائى ساخن جداً مثل حرارته، وذلك بأفلام يتصدرها كبار النجوم وتتنوع من الأكشن والمغامرة إلى الكوميديا والرومانسية، مما يطفى حالة من الترقب الجماهيري لهذه الموسم الذى يشهد تواجد كل النجوم.مغامرات أمير كرارة وهنا الزاهد فى الشاطر
فيلم الشاطر
وتبدأ أحداث الفيلم مع خروج "أدهم" الذي يُجسد شخصيته أمير كرارة، في رحلة من المغامرة والكوميديا، للبحث عن شقيقه، مستعينًا بصديقه "فتوح" الذي يُجسد شخصيته الفنان مصطفى غريب، وخلال وجودهما في تركيا يتعرف على "كارمن" التي تُجسدها الفنانة هنا الزاهد، لتغير حياته رأسًا على عقب بسبب تلك العلاقة ويخوضان رحلة مليئة بالمطاردات والمواقف الكوميدية.
دنيا سمير غانم بودى جارد فى روكى الغلابة
فيلم روكى الغلابة
تدور أحداث فيلم "روكي الغلابة" في إطار اجتماعي كوميدي، حيث تجسد دنيا سمير غانم شخصية "بودي جارد" تعمل لصالح رجل الأعمال "تايسون"، الذي يلعب دوره الفنان محمد ممدوح، حيث يمر الثنائي بعدد من المواقف الكوميدية الطريفة، مع إطفاء جوانب إنسانية أيضاً.
وفى نفس اليوم 30 يوليو، يُطرح فيلم الجواهرجي المؤجل عرضه منذ 3 سنوات حيث انطلق تصويره في 2021، وهو بطولة: محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد صلاح السعدني، تارا عماد، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، الراحل أحمد حلاوة الذي تُوفي قبل انتهاء مشاهده بالكامل في الفيلم، ومن تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيرى.
فيلم الجواهرجى
فيلم "الجواهرجي" يسجل اللقاء الأول بين محمد هنيدي ومنى زكي في السينما منذ تعاونهما في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" منذ 27 عاماً، ويظهر الثنائي خلال الأحداث زوجين يعانيان من العديد من المشاكل وسط مفارقات ومواقف كوميدية، حيث يسلط الفيلم الضوء على تطور العلاقات الزوجية بعد مرور 10 سنوات من الزواج.
فيلم درويش
تدور الأحداث في فترة الأربعينيات حول "درويش"، الذي "تنقلب حياته رأسًا على عقب"، حينما يجد نفسه أمام "صفقة؛ تدخله في عالم لا يشبهه، مليء بالمجوهرات المسروقة، والاتفاقات الملتبسة، وقصة حب لم تكن في الحسبان، وهذه الصفقة تجعل "درويش" يخرج عن قاعدة " فكّر بسرعة، وتحرك أسرع" التي اعتاد الحياة والتصرف وفقًا لها، بالإضافة إلى أنه يجد نفسه بين "امرأتين تشدان به في اتجاهين متضادين.
ويستعد صناع فيلم هيبتا - المناظرة الأخيرة لطرح العمل فى السينمات خلال الأسابيع المقبلة، حيث بدأ القائمون على الفيلم فى عمليات الدعاية بطرح البرومو الأول وذلك تمهيداً للاعلان عن موعد طرحه بدور العرض، والفيلم بطولة منة شلبى، كريم فهمى، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، وتأليف محمد صادق، وسيناريو محمد جلال ومحمد صادق، بمشاركة نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري.
فيلم هيبتا - المناظرة الاخيرة
ويواصل فيلم هيبتا - المناظرة الأخيرة البناء على السرد العاطفي المؤثر فى الجزء الأول الذى تم عرضه قبل 9 سنوات، مع تقديم شخصيات وبيئات جديدة، وتأثيرات عاطفية أعمق؛ إذ يقدم رؤية جديدة للرومانسية المعاصرة، مستكشفاً تقلبات العلاقات العاطفية بكل تعقيداتها، مع تركيز خاص على أهمية التواصل الإنساني.
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