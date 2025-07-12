شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من كواليس مسلسل 2 قهوة والعرض فى الأوف سيزون والان مع تفاصيل الخبر

يواصل أبطال مسلسل 2 قهوة بطولة أحمد فهمى ومرام على تصوير مشاهد العمل، المقرر عرضه قريباً على شاشات المتحدة ضمن أعمال الأوف سيزون، حيث انتهى أبطال العمل من تصوير 4 أسابيع خلال الفترة الماضية، خاصة أن التصوير انطلق قبل عيد الأضحى الماضى وتم استكماله بعد إجازة العيد مباشرة.

أبطال مسلسل 2 قهوة

مسلسل 2 قهوة بطولة أحمد فهمى، مرام على، محسن محيى الدين، مى القاضي، نانسى صلاح، حازم ايهاب، بسنت أبو باشا، إسماعيل فرغلى، أحمد الشامى، عمر رياض، كريم العمرى، هبة الأباصيري وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار وإنتاج أحمد عبد العاطى.

يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمى، مسلسل في لحظة الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى 2025 على إحدى المنصات الرقمية، وشارك فى بطولته ميرنا نور الدين، نجلاء بدر، إدوارد، سارة الشامي، أحمد ماجد، نور محمود، يوسف عثمان، صفاء الطوخي، خالد منصور، جلا هشام، أيسل رمزي، بتول الحداد، أحمد الشامي، راندا المهندس، عماد رشاد، بسنت حاتم، ملك بدوي، كريم صبحي، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

مرام على تقحتم الدراما والسينما المصرية

أما مرام علي فتعمل حالياً على تصوير فيلم الحارس مع هانى سلامة والذى يسجل أول أعمالها فى السينما المصرية، بعدما حققت شهرة خلال السنوات الأخيرة بأدوارها في الدراما السورية واللبنانية، كان آخرها "الخائن"، وهو النسخة العربية من مسلسل تركي حمل نفس الاسم، وشاركت في بطولته إلى جانب سلافة معمار، قيس شيخ نجيب، مرام علي، ريتا حرب، تيانا مرعب وآخرين.



اسرة مسلسل 2 قهوة