كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 يوليو 2025 02:50 مساءً - استطاعت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة، اجتذاب استثمارات عديدة من منتجي الأفلام الهوليوودية، ولاتزال تبذل جهوداً كبيرة لتطوير صناعة السينما؛ حيث تشتهر بأن لها ثقافتها المميزة. وهي تُعَد أيضاً موطناً للعديد من مواقع التراث العالمي لليونسكو التي تجذب الكثير من الناس، كما توفّر مناظر طبيعية شاسعة وجميلة؛ إضافةً إلى كرم ضيافة وأهل المملكة، الذي يجذب العديد من صانعي الأفلام في هوليوود.

ومن بين إنجازات المملكة العربية السعودية التي جعلت منها مركزاً لتصوير أبرز الأفلام والأعمال السينمائية، إعلان "فيلم العلا" التابع للهيئة الملكية لمحافظة العلا، في بيان رسمي، إطلاق أعمال الإنشاءات لبناء مجمع الأستوديوهات، ضمن المرحلة التالية من خطط تطوير العُلا؛ لتكون مركزاً إقليمياً للإنتاج السينمائي والتليفزيوني.

هذا الإنجاز العالمي جعل من محافظة العلا مركزاً عالمياً لمشاهير العالم، من أجل تصوير أهم الأفلام السينمائية بسبب موقعها الإستراتيجي وتراثها الثقافي.

ومن هنا نرصد لكِ 5 أفلام هوليوودية صُورت في السعودية، تعرّفي إليها؟

فيلم Kandahar قندهار

استضافت مدينتا العُلا وجدة في المملكة العربية السعودية تصوير فيلم "قندهار"، الذي يعَد من أبرز الأعمال السينمائية التي تم تصويرها في المملكة العربية السعودية؛ حيث ضم فريق الإنتاج أكثر من 350 فرداً، حوالي 10% منهم من المواطنين السعوديين. علاوة على ذلك، ستشاهد في الفيلم أماكن سياحية مميزة في السعودية مثل: العلا وتبوك وحائل وجدة والطائف. وتدور أحداثه حول عميل سري بالاستخبارات الأمريكية يُدعى (توم هاريس) يسافر برفقة مترجمه إلى أفغانستان، من أجل تنفيذ عملية سرية، ولكنهما سرعان ما يهربان من القوات الخاصة هناك بعد فضح العملية، وهنا تبدأ أحداث الفيلم في إطار بوليسي مشوّق.

فيلم "Kandahar" تم إنتاجه بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية في عام 2023، وهو من إخراج ريك رومان. وبطولة جيرارد بتلر.

فيلم Cello تشيللو

هو إنتاج عالمي، مع طاقم عمل من فرنسا وإيطاليا وكندا والشرق الأوسط وبريطانيا وأمريكا. حصل على دعم من شركة الإنتاج السعودية Rozam Media. علاوة على ذلك؛ فهو يستند إلى رواية وسيناريو للمؤلف السعودي ورئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة تركي آل الشيخ. في الفيلم يمكنك مشاهدة بعض مواقع العلا ومدن في المملكة العربية السعودية.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الغموض والرعب؛ حيث يقوم عازف (تشيللو) بعزف مقطوعة موسيقية تقلب مسار حياته الهادئ رأساً على عقب، وتهدد حياته وحياة أسرته.

تم انتاجه عام 2023، وهو من بطولة: ميلا الزهراني، إلهام علي، جيرمي آيرونز، توبين بيل، سامر إسماعيل، سعاد العبدالله، وغسان مسعود. ومن إخراج دارن لين بوسمان.

فيلم Desert Warrior محارب الصحراء

هذا هو أكبر إنتاج في المملكة العربية السعودية جاء من هوليوود على الإطلاق؛ حيث يقود روبرت وايت، مخرج الفيلم ومدير Rise of the Planet of Apes، طاقماً مكوّناً من أكثر من 500 شخص في هذه الملحمة التاريخية ذات الميزانية المرتفعة، التي تعَد أول إنتاج أجنبي مهم في المملكة.

إنه فيلم تاريخي ملحمي قادم، مستوحًى من أحداث يوم ذي قار، وهو من بطولة: أنتوني ماكي، وعائشة هارت، وبن كينغسلي، وشارلتو كوبلي، وغسان مسعود، وسامي بوعجيلة، ولميس عمار، وجيزا روهريج.

تدور أحداث الفيلم في القرن السابع الميلادي، حين كانت شبه الجزيرة العربية تضم عدة قبائل بينها صراعات دائمة، في ذلك الوقت كان الشاه الساساني كسرى الثاني (بن كينغسلي) متسلطاً. وفي سياق الأحداث يطلب كسرى أن تكون هند بنت النعمان (عائشة هارت) إحدى محظيّاته، ولكنها ترفض ذلك، الأمر الذي يتسبب بمعركة كبرى؛ حيث يقرّر الملك النعمان بن المنذر (غسان مسعود) الفرار مع ابنته هند إلى الصحراء بعيداً عن بطش كسرى وقواته التي يقودها جلابزين، وهنا يلتقيان بقاطع طريق شاب (أنتوني ماكي) الذي يقرر مساعدتهما. كما أن هند تحاول استنهاض القبائل العربية بالوقوف معاً في وجه جيش كسرى الذي يفوقهم في العدد والعُدَّة. وقد تم تصوير الفيلم في نيوم بالمملكة العربية السعودية.

فيلم Cherry تشيري

يعَد فيلم Cherry من أبرز الأفلام السينمائية التي تم تصويرها في المملكة العربية السعودية؛ حيث تدور أحداثه حول أحد المحاربين القدامى في العراق، والمصاب باضطراب نفسي ما بعد الصدمة، يتحوّل هذا المحارب إلى لص بنوك، حينما يقع في فخ الإدمان وتتزايد عليه الديون فتدفعه لعالم الجريمة.

تم تصوير الفيلم في منطقة العلا في السعودية- التي هي موطنٌ لأكثر من 20000 كيلومتر مربع من المناظر الطبيعية الصحراوية الوعرة، وتضم مدينة الهجر التاريخية، وتروّج لنفسها كموقع لصناعة الأفلام- وفيلم Cherry من بطولة توم هولاند. هو أحد تلك الأفلام التي تم تصوير جزء منه في العلا.

فيلم Wadjda وجدة

فيلم آخر في قائمة أفلام هوليوود التي تم تصويرها في السعودية هو فيلم وجدة، يُعتبر أول فيلم روائي طويل يتم تصويره بالكامل في المملكة العربية السعودية للمخرجة هيفاء المنصور، وحاز العديد من الجوائز في المهرجانات السينمائية الدولية، وبالإضافة إلى ذلك فهو أول فيلم سعودي يتم اختياره لجائزة الأوسكار، وتم ترشيحه لجائزة BAFTA لأفضل فيلم أجنبي.

تدور أحداثه حول فتاة تُدعى وجدة، تبلغ من العمر 10 سنوات، وتحلُم دائماً بامتلاك دراجة خضراء معروضة في أحد متاجر الألعاب. وعلى الرغم من معارضة والدتها لأن ركوب الدراجات محظور على الفتيات، إلا أنها تخطط لتوفير مبلغ من المال يكفي لشراء تلك الدراجة، وذلك عبْر بيع بعض الأغراض الخاصة بها. لكن خطتها تنكشف، وتجد نفسها أمام سبيل وحيد وهو المشاركة في مسابقة لتحفيظ القرآن والفوز بها من أجل تحقيق حُلمها بامتلاك تلك الدراجة الخضراء.

الفيلم من بطولة: الطفلة وعد محمد، وريم عبدالله التي لعبت دور الأم. وتم إنتاجه عام 2012.

