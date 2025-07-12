براد بيت يسعى يائسًا لإعادة التواصل مع أولاده التوأم وسط تصاعد المعركة القضائية مع أنجلينا جولي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 يوليو 2025 02:50 مساءً - في ظل تصاعد النزاع القضائي المستمر مع زوجته السابقة أنجلينا جولي Angelina Jolie، يسعى النجم الأميركي براد بيت Brad Pitt إلى إصلاح علاقته مع أطفاله، وتحديدًا توأمه الأصغر نوكس وفيفيان، اللذين يبلغان من العمر 17 عامًا هذا الأسبوع.

محاولات يائسة قبل عيد ميلاد التوأم

كشفت مصادر مقربة من العائلة أن بيت تواصل مع التوأم على أمل لمّ الشمل، في خطوة وصفها البعض بأنها "يائسة لكنها صادقة". إلا أن محاولاته لم تلقَ ردًا حتى اللحظة.

وقالت المصادر إن الممثل "يصلي" ليمنحاه فرصة جديدة، رغم إدراكه أن احتمالات النجاح ضئيلة.

فيفيان تحذف اسم العائلة وصدمة كبيرة لبيت

من بين المؤشرات التي أثّرت بعمق على براد بيت، كانت قيام فيفيان بحذف لقب "بيت" من اسمها، في خطوة اعتبرها رسالة واضحة من جانبها برفض العلاقة.

ومع ذلك، لا يزال نوكس محتفظًا باسم العائلة المزدوج "جولي-بيت"، وهو ما يمنح والده بصيص أمل في إصلاح العلاقة معه مستقبلاً.

بداية الانقسام: حادثة الطائرة وبداية الانفصال

تعود جذور الخلاف إلى عام 2016، حين وقعت حادثة على متن طائرة خاصة يُقال إن بيت تصرف خلالها بعدوانية تجاه أحد الأطفال، ما أدى إلى انفصاله عن جولي وبداية معركة طلاق طويلة.

أثناء هذه الفترة، انحاز معظم الأبناء إلى والدتهم، وتوترت علاقتهم بوالدهم، حتى أن الابن الأكبر باكس وصفه بـ"الأناني من الطراز العالمي" في مناسبة يوم الأب عام 2020.

بيت: علاقتي بجولي انتهت... لكن لن أتخلى عن أولادي

رغم القطيعة مع بعض أطفاله، يُصر بيت على عدم الاستسلام. ويقول أحد المصادر:

"براد تقبّل أن علاقته بأنجلينا لن تتحسن أبدًا، لكنه لا يزال يرى نفسه كأب، ولن يتوقف عن محاولة استعادة العلاقة مع أطفاله."

وأضاف المصدر أن بيت لا يزال يعتبر الأبناء الستة أولوية في حياته رغم ما جرى.

ندم عميق وشعور بالخذلان

في تصريحات لمجلة Us Weekly، أفاد أحد المقربين من بيت بأن النجم البالغ من العمر 61 عامًا يعتبر فشل علاقته بأطفاله "أكبر ندم في حياته"، رغم انتهاء قضية الطلاق قانونيًا.

وقال المصدر:

"الطلاق سيطر على حياته سنوات. هو يعلم أنه ارتكب أخطاء، لكنه لا يحمّل أنجلينا المسؤولية بالكامل."

يذكر أن براد بيت بدأ فصل جديد من فصول النزاع القضائي الطويل مع زوجته السابقة أنجلينا جولي، بعدما عاد الجدل حول بيع مصنع يخصهما ليتصدر المشهد، بعد أن قدم بيت وثائق جديدة للمحكمة يطالب فيها بالكشف عن اتصالات خاصة بين جولي وشخصية رئيسية في الصفقة المثيرة للجدل.

الصراع يتجدد بين براد بيت وأنجلينا جولي

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في 30 يونيو الفائت، تقدم نجم هوليوود براد بيت، البالغ من العمر 61 عامًا، بطلب رسمي إلى المحكمة العليا في كاليفورنيا يلزم فيه رجل الأعمال أليكسي أوليينيك، أحد أعضاء المجموعة المشاركة بالصفقة، بالكشف عن رسائل واتصالات متعلقة ببيع جولي لحصتها في المصنع عام 2021، وهو المصنع الذي كان الزوجان يمتلكانه سويًا قبل الطلاق. بيت يؤكد أن أوليينيك كان على اطلاع مباشر بتفاصيل البيع، ويملك معلومات حاسمة تثبت تجاوز جولي لاتفاق سابق يقضي بعدم بيع أي من الطرفين حصته دون موافقة الآخر.

ورغم أهمية تلك الشهادات، رفض أوليينيك التعاون أو تسليم الوثائق المطلوبة، متحججًا بأنه مقيم في سويسرا ولا يمكن إلزامه قانونيًا بذلك من داخل الولايات المتحدة. وردّ الفريق القانوني لبيت بأن تلك الوثائق "تمسّ صميم القضية"، خاصة وأن بيت يدّعي أن جولي تعمّدت البيع لجهة كانت تعلم مسبقًا برفضه التعاون معها.

بداية الخلاف بين جولي وبيت.. هل هى حرب انتقامية؟

بدأ الخلاف علنًا في فبراير 2022، حين رفع بيت دعوى قضائية ضد جولي، مدّعيًا أنها خالفت الاتفاق ببيع حصتها دون موافقته. وردت جولي بدعوى مضادة في سبتمبر من العام نفسه، اتهمته فيها بأنه "يخوض حربًا انتقامية" ضدها منذ تقدّمت بطلب الطلاق عام 2016، بعد علاقة دامت أكثر من 12 عامًا، وزواج رسمي دام لعامين فقط.وبينما تواصل المحكمة نظر الدعوى، يبقى الانقسام واضحًا بين الطرفين.

وقد صرح مصدر مقرّب من جولي عبّر عن أمله في أن "يتوقف بيت عن ملاحقة جولي قضائيًا لتستعيد العائلة فرصة السلام والشفاء"، فيما أكد مصدر من جهة بيت أن تصرفات جولي "سببت أضرارًا نفسية وجانبية هائلة داخل الأسرة وحولها"، في إشارة إلى التأثير السلبي المستمر على أبنائهما الستة: مادوكس، باكس، زهرة، شيلوه، والتوأم فيفيان ونوكس.

وبينما يظل المستقبل القانوني مجهولًا، يبدو أن معركة المصنع ستستمر فصولها طويلاً.

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قصة حب هوليوودية تحوّلت إلى نزاع طويل الأمد

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بدأت علاقة براد بيت وأنجلينا جولي كواحدة من أكثر قصص الحب شهرة في هوليوود، وشيئًا فشيئًا تحولت إلى واحدة من أكثر المعارك القانونية والإعلامية إثارة للجدل.

التقى النجمان لأول مرة عام 2004 أثناء تصوير فيلم الأكشن الشهير Mr. & Mrs. Smith. في عام 2005، وبعد طلاقه من جينفير أنيستون، بدأت علاقة بيت وجولي رسميًا، لتصبح حديث الصحافة العالمية تحت اسم "برانجلينا".

على مدار السنوات، كوّنا معًا أسرة غير تقليدية، مزجت بين التبني والإنجاب.كان الزوجان يصفان عائلتهما بـ"القبيلة الصغيرة"، وقد ظهرا كثيرًا في لقاءات إعلامية يتحدثان عن الأبوة والأمومة بشغف.

رغم علاقة استمرت قرابة عقد من الزمن، لم يتزوجا إلا في أغسطس 2014، في حفل بسيط داخل قصر بفرنسا، نفس المكان الذي أصبح لاحقًا محور النزاع القضائي.

في سبتمبر 2016، تقدّمت جولي بطلب الطلاق، وطلبت الحضانة الكاملة للأطفال، مشيرة إلى "خلافات لا يمكن تسويتها".

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