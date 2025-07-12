منى الشاذلي بأول تعليق على أزمة مها الصغير: رغم الغضب لن نلجأ للقسوة المفرطة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 يوليو 2025 02:50 مساءً - علقت الإعلامية منى الشاذلي لأول مرة بشكل رسمي على أزمة حلقتها مع الإعلامية مها الصغير التي أثارت حالة من الجدل بسبب عرض لوحات فنية نسبتها لنفسها، واتضح فيما بعد أن من أبدعها فنانون تشكيليون أجانب.

تعليق منى الشاذلي

أكدت منى أن الحلقة تمت إذاعتها منذ شهر تقريباً وكانت مها الصغير ضمن 9 ضيوف في البرنامج، وتحدثت عن موهبتها الفنية وعرضت اللوحات على أساس أنها من إبداعها الشخصي، وفور علم البرنامج بالحقيقة تم نشر الصور منسوبة لأصحابها الأصليين، كنوع من الاعتراف بالحق الأدبي.

وتابعت قائلة: تم التواصل مع الفنانين الأجانب بشكل شخصي عبر رسائل حساباتهم الرسمية أو الايميل وفي بعض الحالات كان التواصل هاتفياً، وأكدت منى أن جميعهم كانوا في غاية اللطف وأعلنوا موقفهم المتسامح تجاه هذه الواقعة، وقالت إن برنامج معكم تقدم بدعوة لاستضافتهم في البرنامج للحديث عن أعمالهم الفنية في الوقت المناسب لهم.



حرصت منى الشاذلي على عرض لوحات النجوم الأجانب وتعريف الجمهور بموهبتهم وأنشتطهم الفنية التي يقومون بها، واعتبرت أن هذه الواقعة قد تكون الشرارة التي جعلت الكثير من الأشخاص يتعرفون إليهم وإلى فنهم.

رد فعل البرنامج

وفيما يتعلق بمسؤولية البرنامج أشارت إلى أن مهنة الإعلام تتعامل مع مصادر متنوعة، منها المسئولون الرسميون، والمصادر غير المشهورة، والشخصيات العامة، ولكل فئة تعامل إعلامي مختلف، مؤكدة أن البرنامج اتبع الإجراءات المهنية المتعارف إليها خلال التحضير لهذه الحلقة.

أكدت منى الشاذلي ان إدارة البرنامج رفضت الإساءة للضيفة أو اتخاذ أي قرار ضدها على الرغم من حالة الضيق التي شعر بها كل القائمين على البرنامج، لكن مجلس التحرير قرر التجاوز عن أي تعليق سلبي أو اتخاذ إجراء رسمي ضدها، وفسرت ذلك قائلة: "قلنا هنستفيد إيه لما نطعن في واحدة عمالة تنزف عشان خطأ ارتكبته؟ خلينا نلتزم بالإجراء المهني اللي أخدناه، شعرنا إن هي أخدت ما يكفي وزيادة فخلاص مش هنزود طعن، لا دي أخلاقنا الشخصية ولا أخلاق البرنامج ومهنيته، وهنفضل كده حتى لو لام علينا البعض فلا مبرر للجوء إلى القسوة المفرطة مهما بلغ حجم الغضب".

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