ممثلون أصبحوا مشاهير بالصدفة .. أبرزهم جوني ديب ومارلين مونرو

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 يوليو 2025 02:50 مساءً - أحياناً كثيرة تلعب الصدف دوراً كبيراً في تغيير الأقدار والأحوال عند الأفراد، وتقلب موازين الحياة رأساً على عقب من دون التقصد في ذلك، هذا ما حصل مع بعض مشاهير العالم الذين دخلوا مجال الفن والتمثيل بالصدفة وحققوا نجاحات عالمية كبيرة لم تكن في الحسبان.

هؤلاء الممثلون كانوا يعملون في مجالات مختلفة بعيدة كل البعد عن الفن والشهرة والأضواء، إلا أن الصدفة لعبت دوراً إيجابياً في تغيير مجرى حياتهم ليصبحوا من أهم نجوم العالم ويقفزون سلم الشهرة والمجد مرة واحدة بضربة حظ أو مصادفة غير مقصودة حتى وصلوا إلى ما هم عليه الآن.

تعالوا نستكشف في هذا المقال ممثلين أصبحوا مشاهير بالصدفة.

ميل غيبسون

Embed from Getty Images

النجم العالمي ميل غيبسون Mel Gibson صاحب الشعبية الكبيرة، الذي تخطت أرباح أفلامه بليوني دولار في الولايات المتحدة وحدها، والحاصل على جوائز أوسكار عديدة، هو واحد من ألمع نجوم هوليوود، ولكن مشوار ميل غيبسون بدأ في السينما بالصدفة؛ فقد طلب منه أحد أصدقائه أن يرافقه إلى تجربة الأداء الخاصة بفيلم "ماد ماكس"، ولم يكن في باله حينها أنه قد يقوم بالتمثيل في الفيلم فضلاً على أن يكون نجمه. وفي ذلك اليوم الذي ذهب فيه بصحبة رفيقه كان وجه ميل غيبسون مغطى بالكدمات من جراء شجار كان قد تورط فيه بأحد المطاعم مساء اليوم السابق، وكان مخرج الفيلم جورج ميلر يبحث عن وجوه مميزة وغريبة، فطلب من غيبسون أن يقوم بدور واحد من أفراد العصابات في الفيلم، ووافق ميل على العرض، وبعد أسابيع عندما حان موعد التصوير وحضر غيبسون كي يقوم بدوره، وكان قد تعافى من أثر الكدمات واستعاد ملامحه الوسيمة، قرر المخرج أن ميل غيبسون لن يكون واحداً من الأشرار في الفيلم، واستبدل بدوره دور ماكس بطل الفيلم ذي الكاريزما، وشارك غيبسون في ثلاثية الأفلام التي حققت نجاحاً ساحقاً، وصنعت منه النجم المحبوب الذي يعرفه الملايين حول العالم إلى اليوم.

جوني ديب

Embed from Getty Images

النجم جوني ديب Johnny Depp الذي يحظى بشعبية كبيرة، وترشح لعدة جوائز أكاديمية، ويتميز بأدواره الغريبة التي يؤديها ببراعة تحظى بإعجاب النقاد والجمهور على حدٍّ سواء، وأشهرهم كابتن جاك سبارو في قراصنة الكاريبي. ولكن جوني ديب لم يكن يحلم بأن يصبح ممثلاً، بل كان يحلم بأن يصبح مغني روك وعازف جيتار، وقد انتقل من فلوريدا إلى لوس أنجلوس ليسعى إلى تحقيق حلمه. وفي أحد الأيام طلب منه أحد أصدقائه أن يقله بسيارته إلى عرض أداء في فيلم "كابوس شارع إيلم"، وقد شارك جوني ديب مع صديقه في تجربة الأداء، فلم يحصل صديقه على دور في الفيلم، فيما حصل جوني ديب على أول دور له في السينما، وقام بعدها بالعديد من الأدوار وأصبح النجم المفضل للمراهقين في الثمانينيات، وما زال يحظى بشعبية كبيرة بين الملايين من عشاق السينما حتى يومنا هذا.

قد تعجبك مشاهدة: مشاهير عالميون يخطفون الأنظار بحضورهم بطولة ويمبلدون 2025

تشارليز ثيرون

Embed from Getty Images

النجمة تشارلز ثيرون Charlize Theron الحسناء الحائزة على جائزة الأوسكار، التي اشتهرت بأدوارها المميزة، قبل أن تصبح ممثلة كانت تعيش حياة قاسية، وعندما كان عمرها ما بين الـ18 والـ19 سنة كانت تسكن في فندق رخيص من الفنادق التي تحاسب بالساعة، وتجاهد أن تكسب قوت يومها عن طريق أداء بعض عروض الأزياء. وفي إحدى المرات كانت تقوم بصرف شيك حصلت عليه من أحد عروض الأزياء في نيويوك، إلا أن المحاسب في البنك رفض صرف الشيك لأنه من ولاية مختلفة، وكان الأمر قاسياً عليها فإن لم تصرف الشيك فلن تجد مكاناً تبيت فيه، وهكذا أخذت تتوسل للمحاسب حتى ارتفع صوتها، فقام أحد الرجال بالتدخل لحل المشكلة وقدم لها بطاقته، ولم يكن هذا الرجل الذي قام بمساعدتها سوى جون كروسبي، وكيل المواهب الشهير، وعرض عليها مهنة في مجال التمثيل، وقام بتقديمها للعديد من المخرجين حتى حصلت بعد ثمانية أشهر على دورها الصامت الأول في فيلم " Children of the Corn III: Urban Harvest" لمدة ثلاثة ثوانٍ فقط، ولم تتوقف الأدوار بعدها، حتى أصبحت تشارليز ثيرون ما هي عليه اليوم.

مارلين مونرو

Embed from Getty Images

لا يخفى على أحد أن نجمة الاستعراض العالمي مارلين مونرو Marilyn Monroe، التي ألهمت الملايين لعقود طويلة في أنحاء العالم، وأثارت حسد النساء، وشاركت في العديد من الأفلام. ولكن الشقراء مارلين مونرو في الأصل لا تُدعى مارلين مونرو وليست شقراء؛ فقد كانت تُدعى نورما جين مورتينسون، وكانت تعمل في مصنع للذخيرة كالعديد من الفتيات الصغيرات في فترة الحرب العالمية الثانية، وفي أثناء قيام مجلة "يانك" الخاصة بالشؤون المعنوية للجيش الأمريكي بالتقاط بعض الصور للفتيات اللواتي يعملن في مصنع الذخيرة، شعر المصور أن نورما لها جاذبية خاصة، وقام بوضع صورتها على غلاف المجلة، واشتهرت نورما منذ ذلك الحين، وقامت بالعمل كموديل لعدة مجلات قبل أن تتجه لمهنة التمثيل وتصبغ شعرها باللون الأشقر وتسمي نفسها مارلين مونرو.

اقرئي أيضاً: ديبيكا بادوكون أول ممثلة هندية تتلقى نجمة على ممر الشهرة في هوليوود

باميلا أندرسون

Embed from Getty Images

ودخلت النجمة العالمية باميلا أندرسون Pamela Anderson عالم التمثيل عن طريق الصدفة، حيث بدأت مسيرتها بوصفها عارضة أزياء، ثم تم اكتشافها في مباراة لكرة القدم وهي ترتدي قميص شركة "لابات بلو" وأثارت اهتمام الشركة، التي وظفتها عارضةً. بعد ذلك، بدأت في الحصول على أدوار تلفزيونية صغيرة، ثم حصلت على أدوار غيرت حياتها المهنية. وفي التفاصيل خلال عام 1989، كانت باميلا أندرسون تعمل مدربة لياقة بدنية في فانكوفر، كولومبيا البريطانية. في أحد الأيام، حضرت مباراة كرة قدم وهي ترتدي قميص "لابات بلو" وأثارت حماستها إعجاب الجمهور، وتم استدعاؤها إلى أرض الملعب. بعد ذلك، تم التعاقد معها من قبل الشركة لتكون وجهاً إعلانياً لها. وبعد أن أصبحت وجهاً إعلانياً، بدأت باميلا في الحصول على أدوار صغيرة في التلفزيون، ثم حصلت على دور في مسلسل حراس الشاطئ "Baywatch"، الذي حقق لها شهرة عالمية.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».