“على مرّ الزّمان” أشهر الأعمال التّركيّة تعود بنسخة سعوديّة جديدة… إقرأ التّفاصيل

تستعدّ الدّراما السّعوديّة لتقديم نسخة معرّبة جديدة من المسلسل التّركيّ الشّهير “على مرّ الزّمان” (Öyle Bir Geçer Zaman ki)، في خطوة تُعدّ الثّالثة ضمن سلسلة مسلسلات معرّبة إلى اللهجة السّعوديّة حقّقت نجاحًا كبيرًا مؤخّرًا أبرزها:” أمّي” و”خريف القلب”.

النّسخة السّعوديّة من مسلسل “على مرّ الزّمان” ستُعرض على قناة MBC وقد انطلق تصويرها رسميًّا بمشاركة نخبة من الممثّلين السّعوديّين والخليجيّين، من بينهم:

عبدالمحسن النّمر، عائشة كاي، خالد البريكي، ميلا الزّهراني، أصايل محمّد، عزّام النّمري، من إخراج المخرج التّركيّ فكرت قاضي.

المسلسل الأصليّ عُرض بين عامَي ٢٠١٠ و ٢٠١٣ وهو يُعدّ من أنجح الأعمال الاجتماعيّة في الدّراما التّركيّة، إذ تدور أحداثه حول عائلة تركيّة تعيش في سبعينات القرن الماضي، تتعرّض للتّفكّك الأسريّ بعد خيانة الأب ورحيله، ما يدفع الأمّ وأطفالها إلى مواجهة مصاعب الحياة بمفردهم.

المسلسل بنسخته التّركيّة من بطولة: أركان بتككيا (القبطان علي)، عائشة بينجول (جميلة)، أراس بولوت إينملي (مجد) وفرح زينب عبد الله (أيلين).