شكرا لقرائتكم خبر عن مى فاروق تحيى سهرة خاصة لأم كلثوم بمهرجان قرطاج الدولى 16 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي الفنانة مي فاروق سهرة خاصة لأم كلثوم خلال فعاليات الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي، بتونس يوم 16 أغسطس المقبل، وتقدم خلال الحفل الغنائي باقة مميزة من أغاني الست.

وكانت مي فاروق احتفلت مؤخرا بتخرج ابنتها زينة من المرحلة الثانوية، ونشرت عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي كلمات تعبر عن فرحتها الغامرة بهذا الحدث، وكتبت مي: "أمس كان من أسعد أيام حياتي.. يمكن أحلى لحظة فيها، من أول يوم مدرسة لزينة وأنا مستنية اللحظة دي، وزي ما فرحت قلبي، لازم أشارك فرحتي معاكم".

أما عن آخر أعمال المغنية مى فاروق، أغنية "بنات الخلق"، وهي من كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف، وتحمل طابعا دراميا، وتعبر عن حالة حب لفتاة، عاشت من خلالها صدمة، وضاعت بسببها أحلامها.

وتنطلق فعاليات الدورة التاسعة والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي يوم 19 يوليو، يفتتح المهرجان بعرض "من قاع الخابية" للموسيقار محمد القرفي الذي يعود الى قرطاج بعد 15 عاما من الغياب، والعرض محاولة لتكريم الموسيقى التونسية، كما سيكرم "قاع الخابية" خميس الترنان وصالح التريكي وقدور الصرارفي وعبد الحميد السلايتي وسيقدمون فترات زمنية مختلفة بمرافقة أوركسترا متنوّعة.