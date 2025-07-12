شكرا لقرائتكم خبر عن "الليلة فرحها" أغنية جديدة لـ حجازى متقال ويطرحها قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم حجازى متقال من تسجيل أغنية تحمل اسم "الليلة فرحها" من كلمات محمد البدري ورامي جمال وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع محمد عباس، مهندس الصوت أحمد جودة، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عددا من المفاجآت.



حجازى متقال



حجازى متقال ومحمد عبد المنعم



وطرح مؤخرًا المطرب حجازى متقال أغنية تحمل اسم "أسوان" احتفالاً بالعيد القومى لها، وهى من كلمات عبير عصام ومحمد البدرى وألحان حسن على وتوزيع أسامة عبد الهادى .

وأكد المطرب حجازى متقال مؤخرا، أن الأغنية الصعيدية قريبة لكل قلوب المصريين، نظرًا لأن أهل الصعيد أصحاب قلوب طيبة قائلاً: "ربنا هو اللى عايز كده والصعايدة طيبيين، وممكن واحد صعيدى صوته يعلى بس من جوه قلبه طيب وودود ومفيش أكثر من تار وبعدها الأهالى يتصالحوا بحب".

وأضاف حجازى متقال: "إن ظاهرة الثأر تراجعت كثيرًا فى أقاليم الصعيد نظرًا للوعى وانتشار التعليم بين المواطنين، متابعًا: "التار قل كتير وبدأ يبقى فيف وعى والتعليم والناس لما بتكبر تفهم أكثر".

