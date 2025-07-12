شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يشعل افتتاح المسرح الرومانى بباقة من أجمل أغانيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمد فؤاد، في افتتاح المسرح الروماني بمارينا، بباقة من أجمل أغانيه، والتى تجاوب معها جمهور الحفل الغنائي الضخم.

وافتتح المسرح الروماني بمارينا العلمين، بحضور الآلاف من المواطنين، وأحيا نجوم التسعينيات إيهاب توفيق، هشام عباس، حميد الشاعري.

جدير بالذكر أن ”الخليج 365” قد أجرى جولة داخل المتحف الروماني، بمارينا العلمين، والذي تمت إعادة تأهيله وترميمه ليكون بمثابة البوابة الفنية والترفيهية بمنطقة مارينا لخدمة الزوار.