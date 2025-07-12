فن ومشاهير

محمد فؤاد يشعل افتتاح المسرح الرومانى بباقة من أجمل أغانيه

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  • محمد فؤاد يشعل افتتاح المسرح الرومانى بباقة من أجمل أغانيه 1/8
  • محمد فؤاد يشعل افتتاح المسرح الرومانى بباقة من أجمل أغانيه 2/8
  • محمد فؤاد يشعل افتتاح المسرح الرومانى بباقة من أجمل أغانيه 3/8
  • محمد فؤاد يشعل افتتاح المسرح الرومانى بباقة من أجمل أغانيه 4/8
  • محمد فؤاد يشعل افتتاح المسرح الرومانى بباقة من أجمل أغانيه 5/8
  • محمد فؤاد يشعل افتتاح المسرح الرومانى بباقة من أجمل أغانيه 6/8
  • محمد فؤاد يشعل افتتاح المسرح الرومانى بباقة من أجمل أغانيه 7/8
  • محمد فؤاد يشعل افتتاح المسرح الرومانى بباقة من أجمل أغانيه 8/8

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القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمد فؤاد، في افتتاح المسرح الروماني بمارينا، بباقة من أجمل أغانيه، والتى تجاوب معها جمهور الحفل الغنائي الضخم.

وافتتح المسرح الروماني بمارينا العلمين، بحضور الآلاف من المواطنين، وأحيا نجوم التسعينيات إيهاب توفيق، هشام عباس، حميد الشاعري.

جدير بالذكر أن ”الخليج 365” قد أجرى جولة داخل المتحف الروماني، بمارينا العلمين، والذي تمت إعادة تأهيله وترميمه ليكون بمثابة البوابة الفنية والترفيهية بمنطقة مارينا لخدمة الزوار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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