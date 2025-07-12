شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ماضى وفرقتها الموسيقية يحيون حفلا غنائيا فى دار الأوبرا 19 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي الفنانة حنان ماضي وفرقتها الموسيقية حفلا غنائيا يوم السبت 19 يوليو الجاري، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات المهرجان الصيفي 2025.

ومن المقرر أن تقدم حنان ماضي برفقة فرقتها الموسيقية باقة مميزة من أغانيها، وأتيحت تذاكر الحفل عبر موقع "تذكرتي" الإلكتروني.



حنان ماضي

وكان آخر أعمال حنان ماضى أحدث أغانيها التي تحمل اسم "كسبنا مشاعرنا"، من كلمات وألحان محمود أكرم وتوزيع خالد عويضة، وتريات المايسترو تامر غنيم، وميكس وماستر أمير محروس، والجلسة التصويرية الخاصة بالأغنية من إخراج أمين إسماعيل.

وأحيت حنان ماضي في شهر أبريل الماضي حفلا غنائيا في ساقية الصاوي رغم وجود كسر في قدمها، وقدمت وقتها عددا كبيرا من أغانيها إلى جانب تترات المسلسلات التي اشتهرت بها، وارتبطت في وجدان جمهورها.