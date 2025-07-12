شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بوستر فيلم "روكى الغلابة" بطولة دنيا سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة دنيا سمير غانم بوستر فيلمها الجديد الذى يحمل اسم "روكى الغلابة"، ومن المقرر طرحه بدور العرض يوم 30 يوليو، ويشارك فيه بجانب دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح كلُ من محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، أحمد سعد والذي سيظهر كضيف شرف ضمن الأحداث، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

ويسجل الفيلم ثاني بطولات دنيا سمير غانم المطلقة في السينما بعد فيلم "تسليم أهالي" الذي تم عرضه عام 2021، وتقدم دنيا خلال أحداث الفيلم شخصية مختلفة وجديدة عليها، إذ تجسد شخصية بودى جارد للفنان محمد ممدوح تايسون الذى يقدم شخصية رجل أعمال كبير ويمران بمواقف كوميدية خلال أحداث الفيلم.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم بالدراما كان مسلسل عايشة الدور بطولة نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، وأحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

