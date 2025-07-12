شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يتألق بأروع أغانيه فى افتتاح المسرح الرومانى بمارينا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الفنان إيهاب توفيق، باقة من أروع أغانيه وذلك خلال افتتاح المسرح الروماني بمارينا، وذلك بعد تجديده وافتتاحه رسميا لإقامة العديد من الاحتفالات.

وكان قد افتتح منذ قليل المسرح الروماني بمارينا العلمين، بحضور الالاف من المواطنين، ومن المقرر ان يحي الحفل كل من النجوم هشام عباس، وحميد الشاعري ، وعدد آخر من النجوم .

الجدير بالذكر، الخليج 365 قد أجرى جوله داخل المتحف الروماني، بمارينا العلمين، والذي تم إعادة تأهيله وترميمه ليكون بمثابة البوابة الفنية والترفيهية بمنطقة مارينا لخدمة زوار مارينا بمختلف مناطقها .

وقال المهندس محمد خلف لـ" الخليج 365" أن المسرح يتضمن فندقا يحتوى علي 24 غرفة فندقية، فضلا عن أن المسرح يسع لنحو 6000 فرد، ويتضمن قاعة للسينما، وعروض وحفلات طوال أيام الأسبوع.

وتابع، أن الفندق يتضمن شاطئ على سواحل مارين، ويتضمن أنشطه ترفيهية للأطفال وحفلات طوال أيام الأسبوع .