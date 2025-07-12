شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يكشف عن كواليس تسجيل "حبيبى ياه ياه" مع مروان موسى وعفرتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم أحمد سعد عن كواليس تسجيل أغنيته الجديدة "حبيبي ياه ياه" ضمن أغاني ألبوم "بيستهبل" المقرر إطلاقه قريبًا في مفاجأة جديدة من أحمد سعد لجمهوره.

ونشر أحمد سعد صورًا من كواليس التسجيل سادتها أجواء المرح بينه وبين مروان موسى وعفرتو، حيث يشاركانه الأغنية الجديدة، وهي من كلمات فلبينو ومن توزيع أحمد طارق يحيى.



احمد سعد وعفروتو ومروان موسى



احمد سعد ومروان موسى وعفروتو



ويضم الألبوم الجديد عددًا من الأغاني الجديدة التى اختارها سعد بعناية حيث يقدم ألوانًا موسيقية مختلفة في الألبوم الجديد.

ويتواجد "سعد" بين جمهور خلال الصيف بعدد من الحفلات الغنائية الضخمة، بالإضافة للألبوم الغنائي الجديد.

ويطلق سعد الألبوم الجديد خلال الأيام القادمة بالتزامن مع إحياء عدد من الحفلات الغنائية الضخمة في مصر وعدد من دول الوطن العربي .

آخر ألبومات أحمد سعد، "حبيبنا" الذى طرحه فى يناير الماضى، وهو مكون من 9 أغنيات جديدة تضم عددا من الألوان الموسيقية يقدمها أحمد سعد مستفيدا من خبرته فى المجال الفنى خلال السنوات الماضية مقدما تجربته الشخصية فى ألبوم غنائى بشكل مختلف.