شكرا لقرائتكم خبر عن منة عرفة بإطلالة صيفية فى أحدث ظهور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة منة عرفة التريند عقب ظهورها بإطلالة جديدة على صفحة التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، ولاقت تفاعلا كبيرا من متابعيها.



منة عرفه



منة عرفة



منة عرفة

وكشفت مؤخرا الفنانة منة عرفة عن سعادتها بردود الفعل التى حصلت عليها بسبب دورها فى مسلسل وتقابل حبيب الذى عُرض فى الموسم الرمضاني الماضى.



وقالت منة، فى لقائها مع برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا، على قناة "CBC": مع منى عبد الغنى وهبة الأباصيري: "كواليس المسلسل كلها كانت جميلة، والفنانة ياسمين عبد العزيز كانت مختلفة هذا العام، ولكنها فى الكواليس كانت محل هزار مع الجميع".



وبسؤالها عن نهاية المسلسل وهل تم تعديلها، قالت: "إن نهاية المسلسل كانت محسومة منذ البداية".



وعن ارتباطها عاطفيًا، قالت منة عرفة: "مش عايزة أتكلم عن حياتى الشخصية، لأن الشخص يتعلم من أخطائه وأنا رافضة إن حياتى الشخصية تكون منتشرة أمام الجميع مرة أخرى".



وكشفت عن خوفها من رد فعل الجمهور بسبب دورها فى المسلسل، خاصة أنها لأول مرة تقدم مثل هذا الدور.

