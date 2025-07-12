شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يفتتح حفله بالرياض بميكس من أغانيه على هامش كأس العالم للرياضات والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل حفل النجم تامر حسنى فى مدينة الرياض، على هامش بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية المقامة فى الرياض برعاية هيئة الترفيه السعودية GeA برئاسة المستشار تركى آل الشيخ، حيث يعد تامر حسنى أول نجم يُحيي حفلا غنائيا فى النسخة الثانية لعام 2025 من البطولة، وافتتح تامر الحفل بميكس من أغانيه، أبرزها: "يا بنت الإيه، المقص، بحبك، يا عينى عليه، ضحكتها مبتهزرش"، بجانب الراقصين وعرض شو وألعاب نارية.

وجاء الحفل منذ بدايته بحماس كبير من الجمهور السعودى والجاليات العربية فى الرياض، حيث تفاعل معهم تامر بشدة.



حفل المطرب تامر حسنى



حفل تامر حسنى



حفل تامر حسني



تامر حسنى



حفل الفنان تامر حسنى

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية خلال الفترة من 7 يوليو/ وحتى 24 أغسطس، وتمتد البطولة في نسختها الثانية التي تحتضنها المملكة إلى 7 أسابيع، وتجمع مجموعة من أشهر بطولات الألعاب الإلكترونية تحت مظلة واحدة .



ستشهد النسخة الحالية من كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، التي يتواجد فيها الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي كسفير عالمي، عددا من المنافسات والفعاليات الجديدة .



يبلغ مجموع الجوائز المالية لبطولة العالم للرياضات الإلكترونية، بحسب ما أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة، أكثر من 70 مليون دولار أمريكي.

وتُقام نسخة 2025 بمشاركة 2000 لاعب من أكثر من 100 دولة، يتنافسون في 24 لعبة من أبرز الألعاب وأكثرها جماهيرية، على جوائز مالية تتجاوز قيمتها 70 مليون دولار، وهي أكبر قيمة في تاريخ البطولات الإلكترونية، بحسب ما أكدته اللجنة المنظمة.

وكانت النسخة الأولى من البطولة قد حققت أرقاماً قياسية، إذ سجلت نحو 500 مليون مشاهدة عبر الإنترنت، إلى جانب 2.6 مليون زائر حضروا الفعاليات ميدانياً، في مؤشرات تعكس الزخم الكبير والإقبال العالمي المتزايد على هذا النوع من الرياضات.