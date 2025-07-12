شكرا لقرائتكم خبر عن خفة دم تامر حبيب مع إنجي علي على أغنية "خطفونى" لـ عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر السيناريست تامر حبيب بخفة دمه مع الإعلامية إنجى علي، حيث نشرت إنجى مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص معه على أغنية "خطفوني"، وهي إحدى أبرز أغنيات ألبوم عمرو دياب الجديد الذي يحمل عنوان "ابتدينا" ولاقى الفيديو مشاهدات عالية.



تامر وانجى

ويتكون ألبوم عمرو دياب الجديد ابتدينا من 15 أغنية متنوعة ومختلفة، وتأتي عناوينها: "خطفوني، يالا، إشارات، قفلتي اللعبة، خبر أبيض، ما تقلقش، بابا، حبيبتي ملاك، هلونهم، يا بخته، ابتدينا، شايف قمر، دايما فاكر، ارجعلها، ماليش بديل".

كما يشهد الألبوم مشاركة أولاد عمرو دياب له، إذ يشارك ابنه عبد الله معه خلال أغنية "يالا"، وابنته جانا في أغنية "خطفوني".

يذكر أن آخر ألبومات الفنان عمرو دياب كان "مكانك" والذي طرحه منذ عامين وحقق نجاحا كبيرا، حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا فى مصر والوطن العربي عبر جميع منصات وتطبيقات الموسيقى.