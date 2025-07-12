شكرا لقرائتكم خبر عن قصر ثقافة الأنفوشى يستقبل أولى محاضرات مشروع "ابدأ حلمك السينما بين إيديك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اليوم أولى محاضرات مشروع "ابدأ حلمك .. السينما بين إيديك" لعام 2025 والتي تقام بقصر ثقافة الأنفوشي بالأسكندرية وتستمر لمدة 19 يوما.

يقام مشروع "ابدأ حلمك .. السينما بين إيديك" تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو بتنفيذ الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة والمشرف على المشروع الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية منذ عام 2021.

ويعتمد مشروع "ابدأ حلمك .. السينما بين إيديك" على إقامة مجموعة دورات للدراسات السينمائية المتخصصة المجانية "سيناريو - تصوير - مونتاج - إخراج - تمثيل".



تامر عبد المنعم ومشروع ابدأ حلمك



مشروع ابدأ حلمك

واعتمد وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو خطة المشروع والذي بدأت أولى محاضارته من اليوم 11 من شهر يوليو وحتى يوم 30 من الشهر ويحاضر في المشروع نخبة من كبار السينمائيين في كافة التخصصات.

ومن جانبه صرح الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية والمشرف العام على مشروع "ابدأ حلمك .. السينما بين إيديك": أن كل الدراسات التخصصية في مجال السينما "مجانية"، ولا يتم تحصيل أية مبالغ مالية من الشباب المشاركين بالمشروع.

وأوضح الفنان تامر عبد المنعم أن المشروع بدأ من عام 2021 ومستمر حتى الآن ونجوب به جميع محافظات جمهورية مصر العربية.