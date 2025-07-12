شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت يهنئ ابنته داليا بعد حصولها على درجة الماجستير من بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الفنان الكبير محمد ثروت ابنته الدكتورة داليا محمد ثروت، بمناسبة حصولها على درجة الماجستير في علوم الاقتصاد الأخلاقي والتنمية المستدامة من جامعة أبيرتاي في المملكة المتحدة.



محمد ثروت وابنته داليا



محمد ثروت وابنته

وكتب المطرب محمد ثروت عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "⁨ ⁨فخور ببنتي الغالية، الدكتورة داليا محمد ثروت، اللي فرّحت قلبي ورفعت راسي بحصولها على شهادة الماجستير في علوم الاقتصاد الأخلاقي والتنمية المستدامة من جامعة أبيرتاي في المملكة المتحدة. تعبك ومثابرتك وإصرارك كانوا دايمًا مصدر إلهام لينا ربنا يحققلك كل أحلامك يا روحي، ودايمًا أشوفك في أعلى المراتب".

وتُعد الدكتورة داليا محمد ثروت واحدة من أبرز الكوادر النسائية البارزة المصرية في مجال ريادة وتطوير الأعمال، حيث شغلت لعدة سنوات مواقع أكاديمية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتمتلك داليا خبرة واسعة في مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخلاقي، وأسهمت من خلال عملها في دعم وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة، عبر تقديم الإرشاد المهني والتطوير المؤسسي.