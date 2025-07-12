شكرا لقرائتكم خبر عن مملكة الحرير الحلقة 10.. مقتل أسماء أبو اليزيد على يد شقيقة ريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل مملكة الحرير الحلقة 10 والأخيرة العديد من الأحداث التصاعدية والتشويقية، بداية من محاولة شمس الدين (كريم محمود عبد العزيز) الانتقام لمقتل حبيبته الأميرة فيروز (سارة بركة)، ويقوم بإشعال النيران حول ورد، ويأتي جلال الدين (أحمد غزي)، ويحاول أن يساعدها، ولكن يسبقه لذلك والدها الجبل (وليد فواز)، ويتعرض للاحتراق.

إلى جانب وصول جليلة (أسماء أبو اليزيد) إلى هدفها، وقيامها بمساعدة جيش العبيد من قتل كافة الجنود الموجودة في القصر بعد هرب جلال الدين، ولكن الصدمة أنه عندما تصل جليلة إلى كرسي عرش والدها، لن تكتمل فرحتها لأن النمر، الذي ساعدها في ذلك، لم تكن سوى شقيقة ريان التي قامت هي بقتله من قبل ومتخفية في زي رجل للانتقام لشقيقها، وبالفعل تقوم بقتلها بالسيف ثأرا له.

مسلسل مملكة الحرير من بطولة كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد، يوسف عمر، محمود البزاوى، سارة التونسي، وليد فواز، يوسف عمر، سلوى عثمان، سارة بركة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، إنتاج شركتي: سينرجي بلس- وكونكر.

قصة مسلسل مملكة الحرير

تدور أحداث "مملكة الحرير" في زمن غير محدد ومكان غير معلوم، عن أحداث ملحمة هزلية عبثية داخل "مملكة الحرير" المزدهرة، حيث تنطلق الأحداث يوم ميلاد الملك نور الدين الثاني، حين يقوم عمه "الدهبي" بقتله ويحاول تصفية ولديه شمس الدين (الابن البكر وولي العهد) وجلال الدين (الرضيع) ويتمكن خادم الملك الأمي "رضوان" من تهريب الطفلين، لكن يفقدهما خلال الهروب.

ويتربى شمس الدين بين العبيد كجندي في كتيبة تابعة للمملكة، بينما يكبر جلال الدين بين قطاع الطرق والمحتالين، أما الأخت الكبرى "جليلة"، فيُبقيها الدهبي في قلعته ويربيها بطريقته ويُزوجها لابنه المفضل، ثم تتشابك مصائر الإخوة في مغامرات مثيرة، ويكتشفون حقيقتهم وهويتهم، ليبدأ صراع جديد بينهم على العرش والسلطة.

آخر أعمال أسماء أبو اليزيد بجانب مملكة الحرير

يذكر أن أسماء أبو اليزيد يعرض لها حاليا مسلسل فات الميعاد المكون من 30 حلقة، وهو من تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.



مملكة الحرير الحلقة الأخيرة