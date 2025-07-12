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"أوديشن" مسابقة ملكة جمال مصر 2025.. أغلبية المتسابقات من طالبات الطب (صور)

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  • "أوديشن" مسابقة ملكة جمال مصر 2025.. أغلبية المتسابقات من طالبات الطب (صور) 1/18
  • "أوديشن" مسابقة ملكة جمال مصر 2025.. أغلبية المتسابقات من طالبات الطب (صور) 2/18
  • "أوديشن" مسابقة ملكة جمال مصر 2025.. أغلبية المتسابقات من طالبات الطب (صور) 3/18
  • "أوديشن" مسابقة ملكة جمال مصر 2025.. أغلبية المتسابقات من طالبات الطب (صور) 4/18
  • "أوديشن" مسابقة ملكة جمال مصر 2025.. أغلبية المتسابقات من طالبات الطب (صور) 5/18
  • "أوديشن" مسابقة ملكة جمال مصر 2025.. أغلبية المتسابقات من طالبات الطب (صور) 6/18
  • "أوديشن" مسابقة ملكة جمال مصر 2025.. أغلبية المتسابقات من طالبات الطب (صور) 7/18
  • "أوديشن" مسابقة ملكة جمال مصر 2025.. أغلبية المتسابقات من طالبات الطب (صور) 8/18
  • "أوديشن" مسابقة ملكة جمال مصر 2025.. أغلبية المتسابقات من طالبات الطب (صور) 9/18
  • "أوديشن" مسابقة ملكة جمال مصر 2025.. أغلبية المتسابقات من طالبات الطب (صور) 10/18
  • "أوديشن" مسابقة ملكة جمال مصر 2025.. أغلبية المتسابقات من طالبات الطب (صور) 11/18
  • "أوديشن" مسابقة ملكة جمال مصر 2025.. أغلبية المتسابقات من طالبات الطب (صور) 12/18
  • "أوديشن" مسابقة ملكة جمال مصر 2025.. أغلبية المتسابقات من طالبات الطب (صور) 13/18
  • "أوديشن" مسابقة ملكة جمال مصر 2025.. أغلبية المتسابقات من طالبات الطب (صور) 14/18
  • "أوديشن" مسابقة ملكة جمال مصر 2025.. أغلبية المتسابقات من طالبات الطب (صور) 15/18
  • "أوديشن" مسابقة ملكة جمال مصر 2025.. أغلبية المتسابقات من طالبات الطب (صور) 16/18
  • "أوديشن" مسابقة ملكة جمال مصر 2025.. أغلبية المتسابقات من طالبات الطب (صور) 17/18
  • "أوديشن" مسابقة ملكة جمال مصر 2025.. أغلبية المتسابقات من طالبات الطب (صور) 18/18

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القاهرة - سامية سيد - كتبت سما سعيد - تصوير حسن محمد

الجمعة، 11 يوليو 2025 08:51 م

في أجواء حماسية انطلقت فعاليات كاستينج مسابقة "ملكة جمال مصر 2025"، بمشاركة أكثر من 40 متسابقة من خلفيات أكاديمية متنوعة، غلبت عليهن خريجات كليات الطب وطب الأسنان، في مشهد يؤكد أن الجمال لم يعد مجرد مظهر، بل مسؤولية ورسالة.

شهد اليوم حضور لجنة تحكيم بارزة، ضمت د. آمال رزق رئيسة المسابقة، والإعلامية ياسمين الخطيب، والمطرب والملحن محمد سراج، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة. وقد بدا لافتًا خلال "الأوديشن" وعي المتسابقات واهتمامهن بطرح قضايا مجتمعية مهمة، بدءًا من التوعية بالأمراض المعدية، مرورًا بحقوق الأطباء في بدل العدوى، وصولًا إلى قضايا الخصوصية الشخصية في زمن السوشيال ميديا.

المتسابقات لم يتحدثن عن أحلام شخصية فقط، بل عن رؤى قابلة للتنفيذ، وكيف يمكن استغلال لقب ملكة الجمال لنشر الوعي وتغيير الصورة النمطية عن دور الجمال في المجتمع. وتميزت اللقاءات بحوارات صريحة حول تأثير مشاركة تفاصيل الحياة اليومية على وسائل التواصل، والدعوة إلى مزيد من التوازن والخصوصية، خاصة في ظل تسارع المحتوى الرقمي وخروجه أحيانًا عن السيطرة.

وخلال حديثها، وصفت د. آمال رزق المتسابقات هذا العام بأنهن "مبهرات"، مؤكدة أن اللجنة تبحث عن الجمال الحقيقي، الذي يُترجم في الصدق، والحضور الطبيعي، والقدرة على التعبير عن الذات دون أقنعة. وأضافت: "لسنا بصدد انتقاء وجه جميل فحسب، بل شخصية لها صوت وتأثير".

من جانبه، أشاد الفنان محمد سراج بمستوى المشاركات، وعلّق قائلاً إن المسابقة تجاوزت المفهوم النمطي للجمال، لتصبح منصة لصناعة قدوة نسائية تجمع بين الذكاء، والثقافة، والكاريزما.

وقفت المشاركات في طابور الدخول بحماس واضح وابتسامات تعكس رغبة حقيقية في خوض تجربة لا تقتصر على التتويج، بل تمتد إلى اختبار الوعي والتأثير.

وتستعد المسابقة لمواصلة مراحلها خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدًا لاختيار "ملكة جمال مصر 2025"، التي لن تكون فقط واجهة للجمال، بل صوتًا مؤثرًا في مجتمع يحتاج لنماذج نسائية واعية وقوية.

 

إحدي متسابقات ملكة جمال مصر1
إحدي متسابقات ملكة جمال مصر

 

إحدي متسابقات ملكة جمال مصر2
إحدي متسابقات

 

إحدي متسابقات ملكة جمال مصر3
منافسة قوية بين المتسابقات 

 

إحدي متسابقات ملكة جمال مصر4
 متسابقات ملكة جمال مصر

 

إحدي متسابقات ملكة جمال مصر5
 فعاليات كاستينج مسابقة "ملكة جمال مصر 2025"

 

إحدي متسابقات ملكة جمال مصر6
 كاستينج مسابقة "ملكة جمال مصر 2025"

 

إحدي متسابقات ملكة جمال مصر7
إحدي متسابقات ملكة جمال مصر

 

إحدي متسابقات ملكة جمال مصر8
الفنانة كيرا الصباح

 

إحدي متسابقات ملكة جمال مصر9
سلمى على ملكة جمال مصر 2024

 

ملكة جمال (1)
 

أثناء فعاليات كاستينج مسابقة ملكة جمال مصر 2025

 

ملكة جمال (2)

متسابقات ضمن مسابقة ملكة جمال مصر 2025

 

ملكة جمال (3)
 

لجنة التحكيم بمسابقة ملكة جمال مصر 2025

 

ملكة جمال (4)

اختبار أداء لمسابقة ملكة جمال مصر 2025

 

ملكة جمال (5)
 أثناء اختيار ملكة جمال مصر 2025

 

ملكة جمال (6)
 

متسابقة أثناء اختبار مسابقة ملكة جمال مصر 2025

 

ملكة جمال (7)
 

متسابقة أثناء اختبار مسابقة ملكة جمال مصر 2025 

 

ملكة جمال (8)
متسابقات ضمن مسابقة ملكة جمال مصر 2025

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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