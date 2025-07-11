محمد ثروت يهنئ ابنته بعد حصولها على درجة الماجستير من بريطانيا: رفعت راسي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يوليو 2025 08:54 مساءً - حرص المطرب الكبير محمد ثروت على تهنئة ابنته الدكتورة داليا محمد ثروت، بمناسبة حصولها على درجة الماجستير في علوم الاقتصاد الأخلاقي والتنمية المستدامة من جامعة "أبيرتاي" في المملكة المتحدة.

محمد ثروت يحتفل بابنته الدكتورة داليا- الصورة من المكتب الصحفي للمطرب محمد ثروت

محمد ثروت يهنئ ابنته بعد حصولها الماجستير

شارك المطرب محمد ثروت مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ من مناقشة ابنته داليا رسالة الماجستير الخاصة بها، وعلق بكلمات مؤثرة على المقطع قائلًا : " فخور ببنتي الغالية، الدكتورة داليا محمد ثروت، اللي فرّحت قلبي ورفعت راسي بحصولها على شهادة الماجستير في علوم الاقتصاد الأخلاقي والتنمية المستدامة من جامعة أبيرتاي في المملكة المتحدة".

وأكمل ثروت : "تعبك ومثابرتك وإصرارك كانوا دايمًا مصدر إلهام لينا. ربنا يحققلك كل أحلامك يا روحي، ودايمًا أشوفك في أعلى المراتب".

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معلومات عن ابنة محمد ثروت

تُعد الدكتورة داليا محمد ثروت واحدة من أبرز الكوادر النسائية البارزة المصرية في مجال ريادة وتطوير الأعمال.

شغلت لعدة سنوات مواقع أكاديمية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتمتلك داليا خبرة واسعة في مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخلاقي.

أسهمت من خلال عملها في دعم وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة، عبر تقديم الإرشاد المهني والتطوير المؤسسي.

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