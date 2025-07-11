آدم الشرقاوي يكشف سبب غيابه عن الساحة الفنية لمدة عامين.. أُصيب بمرض غريب

ما هو مرض آدم الشرقاوي؟

آدم الشرقاوي عن فترة مرضه: كنت بكره نفسي

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رسائل دعم لآدم الشرقاوي بعد أزمته

آخر أعمال الفنان آدم الشرقاوي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يوليو 2025 07:24 مساءً - تصدر اسم الفنانترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد كشفه عن سبب غيابه عن الساحة الفنية خلال العامين الماضيين؛ إثر إصابته بمرض غريب ومضاعفات صحية خطيرة، كتب عنها من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".فاجأ الفنان، جمهوره بظهوره مجددًا بعد غياب استمر عامين، كاشفًا عن معاناته معخطيرة، أعلن عنها من خلال حسابه على "إنستغرام"؛ حيث قال : "كان ليا فترة طويلة ما نزّلت بوستات، بس كنت محتاج أخد بريك. من سنتين كنت تعبان جدًا، كنت قريب من ١١٠ كيلو (٢٥٠ رطل)، ما كنتش قادر أتنفس كويس، عندي ضباب في الدماغ لدرجة إني ما كنتش فاكر أيامي بوضوح، آلام في المفاصل لدرجة إني ما كنتش قادر أقف كتير، والأسوأ إني كنت عندي جلطات دم في رجلي، وجسمي كله كان منتفخ بسبب مشاكل في الكلى".وأكمل الشرقاوي :"كنت بكره كل حاجة في نفسي، وما كنتش بعرف نفسي خالص لما أبص في المراية. دلوقتي أقدر أقول إني أصحّ من أي وقت فات. رجعت لوزني الطبيعي ٨٠ كيلو (١٨٠ رطل)، بحس إني رياضي أكتر من أي وقت، موجود جدًا في اللحظة (مافيش ضباب دماغ)، وكل أعضائي شغالة تمام".واختتم منشوره قائلًا : "حتى لما كنت عندي مشاكل صحية، ربنا تفضل عليّ بفرص كتير، ولما حسيت إني صحتي اتحسّنت، استغليت الفرص دي. أنا شاكر لحياتي ولكل تحدي واجهته. بشكر ربنا إنه خلاني أمر بالتجربة دي عشان دلوقتي عندي نظرة جديدة للحياة وحاسس إني مش ممكن أتحطّم. شكرًا لكل الناس اللي بتدعمني. متحمّس إني أشارككم اللي كنت بشتغل عليه".أطلعوا على أنغام بعد دخول المستشفى سرًا: أزمة صحية تحتاج لكثير من الصبر والاستشارات الطبيةوقد انهالت التعليقات الداعمة لمن زملائه فور كتابته للمنشور؛ من بينهم الفنان أمير المصري الذي رحب بعودته قائلًا : "عودا حميدا"، وقالت مايان السيد: "حمد الله على السلامة كنت واحشنا"، وأكدت داليا شوقي: "كنت واحشنا أوي وهترجع أقوي".وكتبت: "ألف سلامة عليك حمد الله على سلامتك"، وقالت عبير صبري : " الف مليون سلامه ياادم ان شاء الله تكون في افضل حال دايما"، كما تلقى كلمات الدعم أيضًا من صبا مبارك، ظافر العابدين، مريم الجندي وغيرهم.وكان آخر أعمال الفنان، مشاركته في مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" مع الفنانة، والذي عُرض في موسم رمضان 2023، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وقدم خلاله دور ابنها "سماح".المسلسل تدور أحداثه حول "الدكتور سميحة – يسرا" التي تقرر العودة من كندا إلى مصر بعد أكثر من 25 عامًا؛ برفقة أولادها سامح وسماح لاسترداد إرثهم، ومع تطور الأحداث تكتشف العديد من الأسرار المثيرة التي تسبب لها مشكلات صعبة.المسلسل شارك في بطولته بجانبكل من محمد ثروت، شيماء سيف، مايان السيد، محمود حجازي وآخرين، ومن تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.

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