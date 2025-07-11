تحضيرات الحفل والفستان مفاجأة .. إيلي صعب يكشف أسرارًا عن زفاف ابنه المرتقب 

إيلي صعب يكشف أسرارًا عن زفاف ابنه المرتقب

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زين قطامي تلمّح إلى زواجها من سيليو صعب قريبًا

من هي زين قطامي التي خطفت قلب سيليو صعب؟

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يوليو 2025 07:24 مساءً - على هامش مشاركته فيالراقية بباريس، عبر مصمم الأزياء العالميعن حماسه الكبير لزفاف ابنه "سيليو" المنتظر بعد أقل من أسبوع، كما تحدث عن تحضيرات العروسين وأسرار فستان زفاف عروس ابنه الأردنية زين قطامي المرتقب.مع بدء العد التنازلي لحفل زفاف ابنه "سيليو"؛ قال مصمم الأزياءخلال لقائه مع موقع " ET بالعربي" : "الجمعة القادمة حفل الزفاف، فأكيد التحضيرات قائمة وخصوصًا أننا بآخر الأيام قبل العرس وربنا يوفقهم"، معبرًا عن سعادته وحماسه الكبير لحفل الزفاف قائلًا : "سعيد جدًا لأنهم مبسوطين".وعنالعروس زين، اكتفىبالقول إن الفستان سيكون بسيطًا ولم يكشف عن أي تفاصيل أخرى، وعن الصورة التي نشرها مؤخرًا لحفيده ومدى التشابه بينهما قال صعب : "حركاته تشبه والده كثيرًا، ومازال صغيرًا".يذكر أن خطفوخطيبته الأردنيةالأنظار خلال عرض المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، ضمن ثالث أيامللأزياء الراقية في باريس، وشارك سيليو صورة جمعته بخطيبته مرفقة برمز قلب أصفر، في إشارة إلى لون إطلالتها.وتألق سيليو ببدلة كلاسيكية سوداء، وأطلت خطيبته زين بجمبسوت باللون الأصفر مزود بجزام خصر، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها مع اعتماد مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها، وارتدت صندل بالكعب العالي باللون الذهبي.وكانتخطيبة سيليو صعب نجل المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب قد نشرت صورة جمعتها بخطيبها عبر ستوري حسابها على "إنستغرام" أعلنت من خلالها عن اقتراب موعد زفافهما. وعلقت على الصورة متوجهة بالقول إلى سيليو "زوجي بعد فترة قصيرة". ووضعت رمز القلب الأبيض.هي فتاة أردنية متخصصة في تطوير استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي، وتعمل في إدارة الحسابات وإنشاء المحتوى الإبداعي. نالت شهادة البكالوريوس في التسويق من الجامعة اللبنانية الأمريكية، عملت لفترة في تصميم المجوهرات ثم اتجهت للعمل كمديرة حسابات في إحدى شركات الاستشارات الإعلامية الكبرى.وتعرف بمهارتها وإبداعها بإنشاء المحتوى الإبداعي وإدارة حسابات أسماء شركات كبرى. وتقيم في الإمارات العربية المتحدة بين دبي وأبو ظبي. وتبلغ من العمر 28 عامًا وتصغر سيليو بعامين حيث يبلغ الثلاثين من عمره.وكانت أعلنت كلودين صعب زوجة المصمم إيلي صعب في 30 يونيو من العام 2024 خطوبة ابنهما الأوسط سيليو صعب من الشابة الأردنية زين قطامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتمت الخطوبة في أجواء عائلية. وكانت بدأت قصة حب سيليو صعب وزين قطامي في العام 2021 حيث نشأ بينهما إعجاب متبادل من النظرة الأولى.أما سيليو صعب فهو الابن الأوسط لمصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب حيث يكبره شقيقه إيلي صعب جونيور ويصغره شقيقه ميشال. ويعمل سيليو المعروف في عالم الأزياء والمجتمع في مجال تنظيم المناسبات.أطلعوا على مجموعة إيلي صعب ما قبل خريف 2025.. رحلة فاخرة عبر الزمنلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».