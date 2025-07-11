بالصور- بعد انفصاله عن عفراء ساراتش أوغلو… هل يعيش مارت رمضان ديمير قصة حبّ جديدة؟

رصدت عدسات المصوّر الباباراتزي الممثّل التّركيّ مارت رمضان ديمير، برفقة فتاة جديدة في منطقة بودروم، حيث يقضيان الوقت على شاطئ البحر، بعيدًا عن الأضواء.

وبحسب ما نشرته صحيفة Gazete Magazin، فإنّ الشّابّة الّتي ظهرت برفقته تنحدر من مدينة موغلا التّركيّة، إذ يبدو أنّ علاقة الحبّ بينهما في بداياتها.

علاقة الحبّ الجديدة تأتي بعد ارتباط سابق جمع مارت، بزميلته الممثّلة عفراء ساراتش أوغلو، خلال فترة عرض مسلسل “الطّائر الرّفراف”، قبل أن يُعلَن انفصالهما في وقت سابق.

وقد أعاد الجمهور مؤخّرًا تداول صور جديدة جمعت مارت وعفراء، وهذا ما فتح باب التّساؤلات حول ما إذا كانت العلاقة قد عادت إلى سابق عهدها، إلا أنّ الظّهور الأخير للممثّل برفقة فتاة جديدة حسم الجدل بعودته إلى عفراء.

على الصّعيد المهنيّ، يستعدّ مارت رمضان ديمير للمشاركة في بطولة مسلسل جديد بعنوان “Bize Bir Şey Olmaz” (لن يحصل لنا شيء)، من إنتاج شركة MF Yapım لصالح منصّة ديزني بلس، إلى جانب الممثّلة ميراي دانير.

العمل من كتابة بينار بولوت ويجمع بين الدّراما والرّومنسيّة، على أن تتولّى إخراجه نسليهان يشيل يورت. ومن المتوقّع انطلاق التّصوير في نهاية الشّهر الجاري.

ويُعد هذا المسلسل أوّل أعمال مارت بعد عودته من الخدمة العسكريّة، إذ كان آخر ظهور له في الموسم الثّالث من “الطّائر الرّفراف” الّذي لاقى نجاحًا جماهيريًّا واسعًا.