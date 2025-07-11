شكرا لقرائتكم خبر عن فات الميعاد الحلقة 21.. كيف تتعامل بسمة مع مسعد بشأن وصاية ريم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الليلة الحلقة 21 من مسلسل فات الميعاد على منصة watch it الإلكترونية، في تمام الساعة 8 مساء، وذلك بعد الأحداث التشويقية التي شهدتها الحلقة الماضية، ونهايتها المشوقة مع وفاة الجدة (حنان سليمان)، ومواجهة بسمة (أسماء أبو اليزيد) لطليقها مسعد (أحمد مجدي) حول وصاية ابنتهما خاصة بعد زواجها من معتصم (أحمد معتصم) ووفاة والدتها وهي الوصية على ابنتها.

ومن المقرر أن تشهد الحلقة 21 من مسلسل فات الميعاد معرفة كيف ستتصرف بسمة مع مسعد، خاصة عندما طالبته في مشهد مؤثر خلال عزاء والدتها ألا يحرمها من ابنتها، ليخبرها أنه أصبح الآن لا يمتلك سواها، في إشارة منه أن سيأخذها منها بعد وفاة الجدة، فهل تستسلم بسمة لذلك، أم تبدأ محاولاتها القانونية والغير قانونية في استمرار احتفاظها بابنتها حتى لا تخسرها، وحتى لا تتركها لمسعد، خاصة بعد إدانته سابقا وبقائه حوالي 4 سنوات كاملة خارج السجن، قبل خروجه منه حسن سير وسلوك.

قصة وأبطال مسلسل فات الميعاد

تدور أحداث مسلسل فات الميعاد في إطار اجتماعي تشويقي حول بسمة التي تقوم بطلب الطلاق من مسعد بعد اعتدائه عليها أكثر من مرة، ليتحول طلبها إلى سلسلة لا تنتهي من المشاكل والصراعات التي تخوضها معه، خاصة مع ولادتها لابنتها الأولى منه.

مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.