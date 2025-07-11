شكرا لقرائتكم خبر عن صفات وشروط وضعها سامح عبد العزيز للتعاون مع الفنانين.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا المخرج سامح عبد العزيز، صباح اليوم الخميس بعد الوعكة الصحية التى ألمت به مؤخرا، واستدعت دخوله إلى المستشفى.

وأصيب الوسط الفنى بحزن شديد لرحيل المخرج سامح عبد العزيز، وكان يشتهر بطيبة قلبه وأخلاقه و نعاه كل نجوم الفن بكلمات مؤثرة.

وكان سامح عبد العزيز يضع صفات وشروط للتعاون مع النجوم، قائلا: "أنا لا يمكن أن أعمل إلا مع ممثل شاطر، الممثل معى لا بد أن يفهم الإضاءة والتصوير والعدسات والأحجام، وكل فريق العمل كذلك".

وكان المخرج الراحل سامح عبد العزيز أصيب مؤخرا بعدوى فيروسية في الدم، أسهمت في رفع مستوى السكر بشكل خطير قبل أن تتدهور حالته الصحية فجأة.

وآخر أعمال سامح عبد العزيز فيلم الدشاش الذي طرح في السينمات في يناير الماضي، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة وخالد الصاوي، إلى جانب مسلسل شهادة معاملة أطفال، الذي عرض في رمضان الماضي 2025، من بطولة النجم محمد هنيدي.

يذكر أن سامح عبد العزيز تخرج فى المعهد العالي للسينما عام 1996 وبدأ حياته في إخراج البرامج، ثم تحول إلى السينما بإخراج أول فيلم عام 2005 بعنوان درس خصوصي، ثم توالت أعماله الناجحة مثل أسد وأربع قطط، الفرح، كباريه، حلاوة روح.