شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة للطفل العربي يعلن فتح باب التقديم لمسابقة عصام السيد بالأداء الصوتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، فتح باب التقديم لمسابقة المخرج الكبير عصام السيد في الأداء الصوتي لأفلام الكرتون (الدوبلاج)، في الفترة من 20 يوليو وحتى 20 أغسطس، وذلك للمشاركة ضمن فعاليات دورته الثالثة، الذي من المقرر انطلاقها خلال شهر نوفمبر القادم.

وأكدت الدكتورة داليا همام، رئيس ومؤسس المهرجان، أن هذه الجائزة تأتي إيمانا بأهمية الفنون فى تنمية الوعي الانساني والمساهمة فى توعية النشء والشباب والتشجيع على ممارسة الفنون بوصفها الوسيلة الهامة في تشجيع النشء أن يكون مبتكراً وفعالاً في المجتمع ممارساً لهواياته فينعكس ذلك على سلوكه الانساني بالإيجاب.

وأضافت، “نؤمن أن دعم المواهب الشابة في مجالات فنية متخصصة مثل الأداء الصوتي (الدوبلاج)، يفتح المجال أمام جيل جديد من المبدعين القادرين على المساهمة الفعالة في صناعة المحتوى الموجه للأطفال، بشكل احترافي وإنساني”.

وتأتي شروط المشاركة في المسابقة كالتالي: أن يكون الأداء الصوتي/الدوبلاج لأحد المقاطع، ألا تتجاوز مدة الفيديو 5 دقائق (مجمعة أو متفرقة، أن يتناسب الأداء الصوتي مع الصورة، المسابقة موجهة للنشء والشباب.

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يقام تحت رعاية جمعية الفن والثقافة بتاح،ورعاية وزارة الثقافة المصرية ورعاية وزارة الشباب والرياضة، وأكاديمية الفنون.