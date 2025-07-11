صولو.. ماريتا الحلاني تطلق أولى أغانيها بعد الانفصال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يوليو 2025 04:22 مساءً - أطلقت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني أول عمل فني لها بعد انفصالها عن زوجها المنتج كميل أبي خليل، حيث طرحت أغنيتها الجديدة "صولو SOLO" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وحسابها على إنستغرام، في خطوة حملت طابعًا شخصيًا ورسالة رمزية تؤكد انطلاقتها الفنية المستقلة.

العمل حمل الكثير من الهدوء والبساطة، وبدت ماريتا في الفيديو كليب بأسلوب عفوي ومتحرر، حيث تجوّلت بين الشوارع والغابات، متمايلة بإحساس عالٍ، ما منح الأغنية روحًا مرحة ومؤثرة في آنٍ واحد.

“سولو” وهي من كلمات وألحان كارل حسين، توزيع ستيف سلامة وإخراج رودي معوض، وجرى تصوير الكليب في فرنسا، وتحديدًا قرب برج إيفل، حيث أضفت الخلفية الباريسية لمسة جمالية على المشاهد، وواكبت الإيقاع الموسيقي الهادئ الذي اختارته ماريتا لعملها الجديد.

العمل المصوَّر اتسم بالبساطة والإبداع البصري، من خلال استخدام الحركة الحرة والتصوير الطبيعي بعيدًا عن أي تعقيد إنتاجي، ما جعله أكثر قربًا للمشاهد.

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ويقول مطلع الأغنية: “من النهاردة حمشي SOLO يبقى شعاري في الدنيا YOLO مهما قالوا مهما يقولوا اخدت قراري حمشي SOLO شربنا الحزن سكرنا عليه شفنا الموت قلناله معليه هك طلعوا حبابي ليه والدنيا YOLO”.

ما إن طرحت ماريتا الحلاني الأغنية حتى لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور والفنانين، الذين أثنوا على الإحساس العالي في الأغنية وعلى الرؤية الفنية التي قدمتها ماريتا، أيضا عدد من نجوم الفن وجّهوا رسائل دعم لها، من بينهم: والدتها كوليت الحلاني، صباح الجزائري، دانا الحلبي، ديان أبي علام، رولا بقسماتي، هبة نور، وأجمعت أغلب التعليقات على الإعجاب بالعفوية والإخراج الراقي للفيديو، معتبرين "صولو" انطلاقة جديدة لماريتا بأسلوب أكثر نضجًا واستقلالية.

انفصال هادئ

أغنية "صولو" تأتي في أعقاب الانفصال الرسمي بين ماريتا وزوجها كميل أبي خليل، والذي تم - حسب وسائل إعلام فنية - بهدوء وبعيدًا عن الأضواء، بعد أقل من عامين على زواجهما، وكان ذلك بعد حذف ماريتا جميع الصور التي تجمعها بكميل من حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي..

أول تعليق لعاصي الحلاني على إنفصال ابنته ماريتا

وعلق الفنان عاصي الحلاني لأول مرة على إنفصال ابنته ماريتا عن زوجها خلال تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "الحياة هي قسمة ونصيب.. ثمة أزواج يكملون مع بعضهم والبعض الآخر لا يحالفهم الحظ وكل انسان يفعل ما يراه مناسبا له".

تأكيدات من المقربين على الانفصال

وكانت العديد من المصادر المقربة من الطرفين قد أكدت خبر الانفصال بين ماريتا الحلاني وكميل أبي خليل والذي تم في هدوء تام وتفاهم بين الطرفين وبدون حدوث أي مشكلة، فيما لم تكشف المصادر عن الأسباب التي أدت إلى انفصال ماريتا وكميل، لاسيما وأنهما تزوجا بعد قصة حب جمعتهما، فيما ينتظر المتابعين تطورات القصة والتي سيتظهر خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن ماريتا الحلاني، كانت قد احتفلت بزفافها على كميل أبي خليل في شهر يونيو عام 2023 وسط أجواء مبهجة بحضور الأسرة والأصدقاء من مشاهير الفن والإعلام، وخطفت ماريتا الأنظار بإطلالتها الرقيقة في حفل الزفاف، والتي شبهها البعض بإطلالة الأميرات، ودخلت إلى حفل الزفاف وهي ممسكة بيد والدها، وعلامات الفرح والسعادة تعلو وجهها.

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أول ظهور لماريتا الحلاني بعد الإنفصال

وفي خطوة غير متوقعة؛ فاجأت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني متابعيها وجمهورها بأنها ستشارك في فيديو كليب شقيقها الوليد بأغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "ناسي"، والتي تم طرحها عبر منصات الموسيقى المختلفة.

وكان الوليد الحلاني قد روج للأغنية من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ والتي تحمل اسم "ناسي"، وفاجأ جمهوره بظهور شقيقته ماريتا الحلاني معه الكليب؛ وهذا يُعد الظهور الأول لماريتا بعد أنبار انفصالها، مما أثار تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الأجتماعي.

وقد ظهرت ماريتا الحلاني بملابس سوداء وهي تمسك لافتة مكتوباً عليها "01"، ثم ظهرت وهي تحمل قلباً بيدها، وقد أثار ظهورها العديد من أسئلة جمهورها ومتابعيها؛ حول وجود حياة جديدة، وتمهيداً لعودتها إلى الساحة الفنية، خصوصاً بعد الغياب الأخير.

وتدور كلمات أغنية "ناسي" حول مشاعر الخذلان؛ حيث تقول كلماتها "ناسي اللي كانوا ناسي، لعبوا بإحساسي، لعبوها بيّا"، في إشارة واضحة إلى الخيانة العاطفية والتلاعب بالمشاعر.

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يمكنكم قراءة ماريتا الحلاني في حوار خاص لـ"الخليج 365": أهنىء شقيقتي دانا على خطوبتها وأتمنى لها ولخطيبها التوفيق بحياتهما

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