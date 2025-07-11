أحمد السقا لـ "الخليج 365": تعلمت من ابني.. ونجاح "أحمد وأحمد" جاء في موعده

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يوليو 2025 04:22 مساءً - في لقاء خاص مع الخليج 365 خلال العرض الخاص لفيلم "أحمد وأحمد" في دبي، تحدّث النجم أحمد السقا عن تجربته في هذا العمل، الذي يجمعه لأول مرة كبطولة مشتركة بالفنان أحمد فهمي، كاشفًا عن كواليس تصوير مشاهد الأكشن، وتفاصيل التحضيرات الصعبة، وموضحًا كذلك رأيه في بعض محاور الفيلم، لا سيما فقدان الذاكرة، وموقفه من دعم الجمهور له على مدار سنوات طويلة.

ابني هو من درّبني على مشاهد القتال

عن المشاهد القتالية التي لفتت أنظار الجمهور، قال أحمد السقا: "مشاهد الأكشن في هذا الفيلم كانت من أصعب ما قدمته، إذ تعتمد على تكنيك دقيق وسريع، تحديدًا فنون القتال الخاصة برياضة الـBrazilian Jiu-Jitsu، وهي رياضة تتطلب مهارات عالية في الإمساك بالخصم والسيطرة على حركته."

وأضاف: "من الطريف أن من علّمني أساسيات هذه الرياضة هو ابني، فهو بطل عالمي في Brazilian Jiu-Jitsu، وقد ساعدني كثيرًا في التدرب عليها، وبعد ذلك قمنا بدراسة المشاهد مع المخرج أحمد نادر جلال، الذي حرص على أن تكون كل حركة محسوبة ضمن إطار بصري دقيق."





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مشروع بدأ منذ عام 2014

عن فكرة الفيلم، أوضح السقا: "بدأت فكرة فيلم (أحمد وأحمد) منذ عام 2014، وكان هناك حماس كبير لتنفيذه، لكن ظروفًا مختلفة حالت دون خروجه إلى النور في ذلك الوقت. وأؤمن أن لكل شيء توقيته المناسب، وربما لو قُدّم حينها لما خرج بهذه الصورة."

وأكد السقا أن الفيلم لا يعتمد فقط على الأكشن، بل يحمل طابعًا كوميديًا واضحًا، مضيفًا: "الفيلم يجمع بين الأكشن والكوميديا، وكان من المهم أن تكون هناك لحظات خفيفة تعكس طبيعة العلاقة بين الشخصيتين. وأحمد فهمي أضفى لمسة خاصة جعلت التوازن بين الجانبين ناجحًا."

دعم مشترك من مصر والسعودية

أشاد السقا بالدعم الذي حصل عليه الفيلم من الهيئة العامة للترفيه في السعودية وصندوق "بيج تايم"، مؤكدًا: "هذا التعاون بين مصر والسعودية أسهم في إنجاح العمل، وهو ما أعتبره خطوة إيجابية في دعم السينما العربية المشتركة."





أنس بوخش يدعم أحمد السقا وأحمد فهمي في العرض الخاص للفيلم

راضٍ بكل ما يكتبه القدر

ولأن شخصيته في الفيلم تمر بتجربة فقدان الذاكرة، سُئل السقا عمّا إذا كان ذلك حدث في الواقع، ما هي الذكريات التي يحب أن يحتفظ بها، أجاب: "لا قدّر الله، ولكن إن حدث، فأنا راضٍ تمامًا بما يكتبه الله لي. لست من الذين يسعون لتغيير الأقدار، بل أؤمن أن كل ما يحدث هو لحكمة لا نعلمها في حينها."

وعن صورته في عيون الجمهور، والتي ترتبط بالطيبة والخير، علّق السقا قائلاً: "تلك ليست صفات أستطيع أن أصف بها نفسي، لكني أسمعها كثيرًا من الناس. وأدعو الله دائمًا ألا يُخيّب ظنهم بي، لأن محبة الناس نعمة كبيرة لا تُقدّر بثمن."

السقا وزيزو نجم الأهلي المصري

أخيرًا، وعن انتمائه الكروي، خاصة مع ظهوره إلى جانب اللاعب أحمد سيد زيزو نجم فريق النادي الأهلي المصري لكرة القدم خلال العرض الخاص، قال السقا: "أنا زملكاوي، لكني أعتز بصداقتي مع زيزو، كما أنني أرتبط بعلاقات صداقة مع لاعبي معظم الأندية المصرية، سواء الأهلي أو الزمالك أو غيرهما. أستمتع بكرة القدم وأقدّر كل من يبدع فيها، بغض النظر عن الانتماءات."