تفاصيل الألبوم الجديد لـ جاستن بيبر

الألبوم الجديد لـ جاستن بيبر سيُغير شكل الموسيقى

انتشار الدعاية للألبوم الجديد

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جاستن بيبر ينشر رسالة غامضة

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يوليو 2025 04:22 مساءً - ذكرت بعض المصادر بأن النجميستعد خلال الفترة الحالية لإصدار ألبومه الغنائي الجديد والذي يأتي بعد غياب 4 سنوات منذ إصدار أخر ألبوماته الغنائية Justice والذي صدر عام 2021.وأوضح المصدر بتصريحات لوسائل الإعلام بأن الألبوم الغنائي الجديد لـ جاستن بيبر سيكون أكثر حساسية ويحمل الكثير من المشاعر ولن يكون مُحبطًا لجمهوره، مؤكدًا بأن معجبين الفنان جاستن بيبر على موعد مع تغيير الموسيقى حيث أن الألبوم الجديد سيُقدم موسيقى أعمق بكثير عما قُدم من قبل.فيما أكد المصدر بأن كون جاستن بيبر أصبح أب لطفل يبلغ من العمر 10 أشهر وهو عزيز جدًا عليه فإن هذا كان بمثابة الجوهر الحقيقي له في الألبوم الجديد.وخلال الأيام الماضية كانت قد انتشرت على نطاق واسع لوحة إعلانية في أيسلندا تحمل اسم جاستن بيبر وكلمة "Swag".، وقد أفاد موقع "TMZ" بأن "Swag" هو عنوان الألبوم الجديد ولكن جاستن بيبر لم يؤكد أو ينفي الخبر، كما ظهرت اللوحة الإعلانية نفسها في لوس أنجلوس يوم الخميس.وعقب ظهور اللوحات الإعلانية بوقت قصير، شارك جاستن بيبر أيضًا مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بـ"إنستغرام" لشاشة كبيرة في مدينة نيويورك، يظهر فيها ما يبدو أنه قائمة أغاني، والتي ظهر من بينها عناوين: "Daisies، Dadz Love، Therapy Session، Zuma House".يُذكر أن النجم جاستن بيبر نشر عدة رسائل غامضة في الأشهر الأخيرة حول الحب والصحة العقلية، وقد أثارت تلك الرسائل قلقاً بين العديد من محبيه وأقاربه، واستكمالاً لهذه السلسلة، نشر بيبر مطلع يونيو الماضي رسالة غامضة أخرى أثارت قلق معجبيه.يُمكنكم قراءة:وإلى جانب ظهوره الباهت بشكل متزايد خلال الفترة الماضية، نشر المغني الأمريكي الشاب جاستن بيبر، البالغ من العمر 31 عاماً، عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام" مشاركة لأفكاره حول طبيعة الولاء في الحب، مما دفع المعجبين لإطلاق تكهنات حول وجود خلل كبير في حياته، وقد تكون في علاقته العاطفية، أم جرحٌ قديم مازال أثره تاركاً بصمة عميقة في قلبه.وكتب بيبر: "إخبار الآخرين بأنهم يستحقون شيئاً معيناً، أمر أشبه بتربية أطفال شخص آخر. من أنت لتخبر شخصاً بما يجب أن يحصل عليه أو لا يحصل عليه؟ ما هذه الجرأة؟ هذا ليس من شأنك. الله فقط هو من يقرر ما نستحقه".وقال مصدر مقرب لـ جاستن بيبر لمجلة PEOPLE إن الأشخاص المقربين من بيبر يشعرون بـ القلق بشأنه، وتابع: "إنه يواجه العديد من المشاكل المختلفة حالياً، ويتخذ قرارات سيئة للغاية مؤخراً، مما يؤثر سلباً على صداقاته وأمواله وأعماله".ومن بين الضغوطات التي يتعامل معها مؤخراً علاقته المتوترة مع مديره السابق سكوتر براون، الذي أعلن اعتزاله في عام 2024.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».