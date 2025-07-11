خاص لـ "الخليج 365".. أحمد فهمي يكشف حقيقة وجود جزء ثاني من فيلم "أحمد وأحمد"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يوليو 2025 04:22 مساءً - في مقابلة خاصة مع "الخليج 365" خلال العرض الخاص لفيلم "أحمد وأحمد" في دبي، تحدّث النجم أحمد فهمي عن تفاصيل العمل، وكواليس علاقته بالنجم أحمد السقا، التي وصفها بأنها أزلية وقدرية، مؤكدًا أن هذا الفيلم يُعد تتويجًا طبيعيًا لعلاقة صداقة طويلة لم تُبْنَ على مصالح أو أهداف تجارية.

علاقتي بالسقا قدرية... وهذا الفيلم تتويج لها

في البداية تحدث أحمد فهمي قائلاً: "العلاقة بيني وبين السقا بدأت منذ سنوات طويلة، وسارت بشكل طبيعي دون ترتيب مسبق. لم تكن مبنية على مصالح مهنية أو محاولات للظهور، بل كانت علاقة إنسانية خالصة استمرت لسنين، حتى جاء فيلم (أحمد وأحمد) ليكلّل هذه العلاقة."

وكشف أن فكرة الفيلم جاءت من أحمد السقا نفسه منذ سنوات، مضيفًا: "كان السقا يتحدث دائمًا عن رغبته في تقديم عمل اسمه (أحمد وأحمد)، حتى قبل أن تتشكل الفكرة الكاملة. وعندما كتب المؤلف أحمد درويش القصة، قدّم لنا حبكة جميلة، والحمد لله ردود الفعل حتى الآن إيجابية."





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السقا غيّرني إنسانياً... وتعلّمت منه أن الخير لا يضيع

فهمي تحدث عن تأثير السقا في حياته الشخصية قائلاً: "كنت قد ذكرت سابقًا في أحد اللقاءات مع الإعلامي عمرو أديب أن كل منا غيّر في الآخر شيئًا، أحمد السقا غيّرني إنسانيًا، وتعلّمت منه قيمًا كثيرة، من أهمها فكرة تقديم الخير دون انتظار مقابل."

وأضاف: "السقا من أكثر الأشخاص الذين يساعدون من حولهم دون أن يسعوا إلى تقدير أو إشادة. هو من علّمني أن الخير يعود من الله في النهاية، وأنه لا يضيع أبدًا."

ووصفه قائلاً: "هو شخص طيب جدًا وجدع لأقصى درجة، وهذه ليست مجاملة أمام الكاميرا. قد تكون لديه بعض العيوب، مثل أي إنسان، لكنه يتحمّل الكثير، وهو صديق يُحتذى به."





أحمد السقا وأحمد فهمي من العرض الخاص للفيلم

أحترم اللاعب زيزو منذ أن كان في الزمالك

وفي إطار الحديث عن نجم الكرة أحمد سيد "زيزو"، الذي حرص على حضور العرض الخاص للفيلم في دبي، قال فهمي: "أنا أحب زيزو جدًا منذ أيامه في نادي الزمالك، وأرى أنه لاعب محترم وملتزم داخل وخارج الملعب. ليس الموضوع متعلقًا بانتماء كروي، بل بالشخصية. هو لم يُسيء يومًا لأي طرف، وأتمنى له التوفيق مع النادي الأهلي وأن يصنع تاريخًا كبيرًا."

هل من جزء ثانٍ للفيلم؟

في ختام اللقاء، لمّح فهمي إلى احتمالية تقديم جزء ثانٍ من فيلم "أحمد وأحمد"، قائلًا:"هناك بعض الأحاديث الأولية عن جزء ثانٍ، لكن القرار النهائي يعود للمنتجين. نحن بكل تأكيد نرحّب بذلك، خصوصًا إذا لاقت التجربة النجاح المنتظر في مصر والخليج."

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