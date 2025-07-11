مشوار أمير كرارة السينمائي وما حققه في شباك التذاكر قبل الشاطر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يوليو 2025 04:22 مساءً - يخوض الفنان أمير كرارة تجربة سينمائية جديدة ببطولة فيلم "الشاطر" المنتظر انطلاقه في دور العرض المصرية يوم الأربعاء المقبل 16 يوليو، فيما يعرض بالخليج وباقي دول العالم اعتباراً من يوم 31 يوليو، ويعد الفيلم مغامرة فنية بالنسبة لكرارة الذي يقدم في العمل تيمة الأكشن كوميدي، وهي التي لعبها مرة واحدة فقط خلال مشواره السينمائي وكانت فيلم "البعبع".
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مشوار أمير كرارة السينمائي لم يكن بنفس مستوى ما حققه في الدراما، ولكنه لم يتدرج كثيراً في الأدوار حتى تصدر البطولة؛ حيث شارك بدور مساعد في فيلم "زكي شان" مع أحمد حلمي وياسمين عبد العزيز عام 2005، ثم قدم دوراً رئيسياً في فيلم "عمليات خاصة" بمشاركة خالد سليم ونبيل عيسى وتامر هجرس ونيكول سابا عام 2007، وانقطع عن السينما بعد ذلك 10 سنوات كاملة.
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في العالم التالي مباشرة استكمل أمير كرارة النجاح السينمائي الكبير الذي حققه، وقدم فيلم "كازابلانكا" بنفس تيمة الأكشن، وشارك في بطولته غادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل وأحمد داش، وتم عرضه في عيد الفطر 2019، وحصد الفيلم إيرادات قياسية جديدة بلغت 80 مليون جنيه، وكانت الأعلى في تاريخ السينما المصرية خلال هذا التوقيت؛ لترتفع أسهم أمير كرارة سينمائياً مرة أخرى.
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وفي أحدث أفلامه يراهن كرارة على فيلم "الشاطر" في موسف صيف 2025 خاصة بمشاركة هنا الزاهد ومصطفى غريب، من خلال قصة سينمائية تعتمد على الكوميديا والأكشن بتوقيع المخرج أحمد الجندي المتخصص في تقديم الأعمال الكوميدية في السينما والدراما والمسرح، إضافة إلى تصوير جزء كبير من مشاهد الفيلم في أوروبا بين تركيا واليونان، وذلك ميزة أخرى للفيلم من ناحية الصورة.
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بداية في تقديم البرامج ونجومية بالدراماأمير كرارة الذي بدأ مشواره الفني في مجال تقديم البرامج التلفزيونية، حيث اكتشفه الإعلامي طارق نور وقدمه في برنامج "ستار ميكر" عام 2002، ثم انتقل إلى مجال التمثيل عبر الدراما التليفزيونية بمشاركته في مسلسل "شباب أون لاين"، وتوالت مشاركاته في الدراما حتى تصدر دور البطولة، وقدم العديد من المسلسلات؛ ليصبح بعد ذلك واحداً من نجوم الدراما في مصر والوطن العربي.
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مشوار أمير كرارة السينمائي لم يكن بنفس مستوى ما حققه في الدراما، ولكنه لم يتدرج كثيراً في الأدوار حتى تصدر البطولة؛ حيث شارك بدور مساعد في فيلم "زكي شان" مع أحمد حلمي وياسمين عبد العزيز عام 2005، ثم قدم دوراً رئيسياً في فيلم "عمليات خاصة" بمشاركة خالد سليم ونبيل عيسى وتامر هجرس ونيكول سابا عام 2007، وانقطع عن السينما بعد ذلك 10 سنوات كاملة.
هروب اضطراري نقطة تحول في مشوار أمير كرارةعام 2017 كان نقطة التحول في مشوار أمير كرارة السينمائي بمشاركته في فيلم "هروب اضطراري" بدور البطولة أمام أحمد السقا وغادة عادل، وجاء ذلك بعد نجاحاته البارزة في الدراما التليفزيونية؛ ليقود هذا الفيلم، أمير كرارة إلى دور البطولة؛ حيث تعاقد معه المنتج محمد السبكي على بطولة فيلم "حرب كرموز" عام 2018 ليسجل أولى بطولاته المطلقة في السينما.
حرب كرموز وكازابلانكا يحققان إيرادات قياسيةدخل أمير كرارة بفيلم "حرب كرموز" المنافسات السينمائية لأول مرة متصدراً البطولة، واعتمد على تيمة الأكشن، وحقق المفاجأة وقتها حيث تصدر الفيلم شباك تذاكر موسم عيد الفطر 2018 محققاً إيرادات قياسية وقتها، بلغت 58 مليون جنيه كأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية خلال هذا التوقيت؛ ليضع كرارة اسمه كواحد من نجوم الشباك مع أول فيلم يتصدر بطولته.
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https://www.instagram.com/p/BiKRuGxlURf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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في العالم التالي مباشرة استكمل أمير كرارة النجاح السينمائي الكبير الذي حققه، وقدم فيلم "كازابلانكا" بنفس تيمة الأكشن، وشارك في بطولته غادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل وأحمد داش، وتم عرضه في عيد الفطر 2019، وحصد الفيلم إيرادات قياسية جديدة بلغت 80 مليون جنيه، وكانت الأعلى في تاريخ السينما المصرية خلال هذا التوقيت؛ لترتفع أسهم أمير كرارة سينمائياً مرة أخرى.
أمير كرارة يُغير من جلده في "البعبع"رغم النجاح الكبير الذي حققه أمير كرارة في فيلم "كازابلانكا" إلا أنه غاب عن السينما لمدة 3 سنوات كاملة، حتى عاد مجدداً بفيلم "البعبع" بمشاركة ياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور، وغيّر كرارة جلده في الفيلم معتمداً على تيمة الأكشن كوميدي، وحقق الفيلم نجاحا جيداً ولكن أقل من أفلامه السابقة؛ حيث وصلت إيرادات الفيلم إلى 41 مليون جنيه فقط.
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A post shared by Ameer Karara (@karara.amir)
تابعي المزيد.. بالسينما والمنصات.. أمير كرارة يعوض غيابه عن دراما رمضان 2025
وفي أحدث أفلامه يراهن كرارة على فيلم "الشاطر" في موسف صيف 2025 خاصة بمشاركة هنا الزاهد ومصطفى غريب، من خلال قصة سينمائية تعتمد على الكوميديا والأكشن بتوقيع المخرج أحمد الجندي المتخصص في تقديم الأعمال الكوميدية في السينما والدراما والمسرح، إضافة إلى تصوير جزء كبير من مشاهد الفيلم في أوروبا بين تركيا واليونان، وذلك ميزة أخرى للفيلم من ناحية الصورة.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".