مشوار أمير كرارة السينمائي وما حققه في شباك التذاكر قبل الشاطر

بداية في تقديم البرامج ونجومية بالدراما

View this post on Instagram A post shared by Synergy Plus - تامر مرسي (@synergyplustm)

هروب اضطراري نقطة تحول في مشوار أمير كرارة

حرب كرموز وكازابلانكا يحققان إيرادات قياسية

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أمير كرارة يُغير من جلده في "البعبع"

View this post on Instagram A post shared by Ameer Karara (@karara.amir)

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يوليو 2025 04:22 مساءً - يخوض الفنانتجربة سينمائية جديدة ببطولة فيلم "" المنتظر انطلاقه في دور العرض المصرية يوم الأربعاء المقبل 16 يوليو، فيما يعرض بالخليج وباقي دول العالم اعتباراً من يوم 31 يوليو، ويعد الفيلم مغامرة فنية بالنسبة لكرارة الذي يقدم في العمل تيمةوهي التي لعبها مرة واحدة فقط خلال مشواره السينمائي وكانت فيلم "".الذي بدأ مشواره الفني في مجال تقديم البرامج التلفزيونية، حيث اكتشفه الإعلامي طارق نور وقدمه في برنامج "ستار ميكر" عام 2002، ثم انتقل إلى مجال التمثيل عبر الدراما التليفزيونية بمشاركته في مسلسل ""، وتوالت مشاركاته في الدراما حتى تصدر دور البطولة، وقدم العديد من المسلسلات؛ ليصبح بعد ذلك واحداً من نجوم الدراما في مصر والوطن العربي.يمكنكِ قراءة.. أفلام منتظر عرضها في دور السينما قريباً.. أحمد وأحمد ودرويش الأبرزمشوار أمير كرارة السينمائي لم يكن بنفس مستوى ما حققه في الدراما، ولكنه لم يتدرج كثيراً في الأدوار حتى تصدر البطولة؛ حيث شارك بدور مساعد في فيلم "" مع أحمد حلمي وياسمين عبد العزيز عام 2005، ثم قدم دوراً رئيسياً في فيلم "" بمشاركة خالد سليم ونبيل عيسى وتامر هجرس ونيكول سابا عام 2007، وانقطع عن السينما بعد ذلك 10 سنوات كاملة.عام 2017 كان نقطة التحول في مشوارالسينمائي بمشاركته في فيلم "" بدور البطولة أمام أحمد السقا وغادة عادل، وجاء ذلك بعد نجاحاته البارزة في الدراما التليفزيونية؛ ليقود هذا الفيلم، أمير كرارة إلى دور البطولة؛ حيث تعاقد معه المنتجعلى بطولة فيلم "" عام 2018 ليسجل أولى بطولاته المطلقة في السينما.دخل أمير كرارة بفيلم "" المنافسات السينمائية لأول مرة متصدراً البطولة، واعتمد على تيمة الأكشن، وحقق المفاجأة وقتها حيث تصدر الفيلم شباك تذاكرمحققاً إيرادات قياسية وقتها، بلغت 58 مليون جنيه كأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية خلال هذا التوقيت؛ ليضع كرارة اسمه كواحد من نجوم الشباك مع أول فيلم يتصدر بطولته.اقرئي أيضاً.. آخرها المشروع X.. قصة بيتر ميمي مع أمير كرارة في نهاية أفلامهفي العالم التالي مباشرة استكملالنجاح السينمائي الكبير الذي حققه، وقدم فيلم "" بنفس تيمة الأكشن، وشارك في بطولته غادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل وأحمد داش، وتم عرضه في عيد الفطر 2019، وحصد الفيلم إيرادات قياسية جديدة بلغت 80 مليون جنيه، وكانت الأعلى في تاريخ السينما المصرية خلال هذا التوقيت؛ لترتفع أسهم أمير كرارة سينمائياً مرة أخرى.رغم النجاح الكبير الذي حققه أمير كرارة في فيلم "" إلا أنه غاب عن السينما لمدة 3 سنوات كاملة، حتى عاد مجدداً بفيلم "" بمشاركة ياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور، وغيّر كرارة جلده في الفيلم معتمداً على تيمة الأكشن كوميدي، وحقق الفيلم نجاحا جيداً ولكن أقل من أفلامه السابقة؛ حيث وصلت إيرادات الفيلم إلى 41 مليون جنيه فقط.تابعي المزيد.. بالسينما والمنصات.. أمير كرارة يعوض غيابه عن دراما رمضان 2025وفي أحدث أفلامه يراهن كرارة على فيلم "" فيخاصة بمشاركة هنا الزاهد ومصطفى غريب، من خلال قصة سينمائية تعتمد على الكوميديا والأكشن بتوقيع المخرج أحمد الجندي المتخصص في تقديم الأعمال الكوميدية في السينما والدراما والمسرح، إضافة إلى تصوير جزء كبير من مشاهد الفيلم في أوروبا بين تركيا واليونان، وذلك ميزة أخرى للفيلم من ناحية الصورة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".