تداول مقطع فيديو لـ هيوغرانت وهو نائم أثناء حضوره ربع نهائي بطولة ويمبلدون

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يوليو 2025 04:22 مساءً - خلال الساعات الماضية تم تداول مقطع فيديو للممثل الإنجليزي هيو غرانت أثناء حضورة مباراة تنس، وظهر بمقطع الفيديو وهو يغفو أثناء حضوره مباراة ربع النهائي في بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس.

رواد مواقع التواصل الإجتماعي ينقسمون ما بين المزاح والتعاطف

وظهر الفنان الإنجليزي هيو غرانت خلال حضوره مباراة ربع النهائي في بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، ورصدته الكاميرات وهو يغفو خلال واحدة من أكثر اللحظات حماسة في المباراة.

وكان قد جلس النجم هيو غرانت على مقعده داخل المنصّة الملكية إلى جانب زوجته آنا إليزابيث إبشتاين، وهو يضع نظاراته الشمسية للإختفاء من عدسات المصورين، وقد أثار مقطع الفيديو العديد من التعليقات و ردود الأفعال والتي إختلفت ما بين المزاح والتعاطف عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

يُمكنكم قراءة: في أوسكار 2023 جائزة صفعة العام من نصيب هيو غرانت

فيما اعتبر البعض أن أجواء البطولة قد تكون هادئة أكثر من اللازم، فيما تساءل آخرون بشكل مازح: "هل هذا هو تعريف الراحة الملكية؟".

أخر أعمال هيو غرانت في السينما الفرنسية

يُذكر أن النجم الإنجليزي هيو غرانت كان قد قدم أخر أفلامه بالسينما الفرنسية من خلال فيلم " Bridget Jones: Mad About the Boy" والذي تم عرضه مطلع العام الجاري.

ودارت أحداث الفيلم حينما أصبحت بريدجيت أرملة وأم لطفلين صغيرين بعد أربع سنوات من وفاة "مارك"، وكسيدة عزباء بدأت في التنقل بعالم جديد في وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة، وتعيش حالتان من الحب في حياتها، أحدهما شخصية أصغر سناً منها بكثير والأخر يعمل مدرسًا لأحد أطفالها، وقد جسد الفنان هيو غرانت خلال أحداث الفيلم شخصية "دانيال كليفر".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»