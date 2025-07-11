أبرز ثلاثة أفلام كوميدية قدمها السقا قبل أحمد وأحمد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يوليو 2025 04:22 مساءً - يحقق الفنان أحمد السقا نجاحاً لافتاً بفيلمه الجديد "أحمد وأحمد"، الذي يخوض من خلاله تجربة سينمائية جديدة ومختلفة على ما اعتاد على تقديمه في أفلامه السابقة، وذلك بالاعتماد على تيمة الكوميديا الممزوجة بالأكشن، وحصده العديد من الإشادات على أدائه في الفيلم، وجرأته في نفس الوقت؛ بالتحول من الأكشن إلى اللايت الكوميدي.

قصة أحمد السقا مع الأدوار الكوميدية

تقديم أحمد السقا للأدوار الكوميدية ليس جديداً عليه، حتى وإن كان ظهوره في هذه النوعية من الأدوار قليلاً للغاية في السينما، لاسيما أن السقا اشتهر في أفلامه منذ تصدره البطولة بأدوار الأكشن الذي تربع على عرشه طوال السنوات الماضية، إلا أنه بالرغم من ذلك كانت له تجارب كوميدية خلال مشواره الفني، قبل فيلم "أحمد وأحمد".

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أحمد السقا اختار الأكشن ليكون عنوان مشواره السينمائي، ورغم ذلك لم ينسَ الأدوار الكوميدية التي طالما لعبها على خشبة المسرح، وقدمها في أفلام "تيمور وشفيقة"، بمشاركة الفنانة منى زكي عام 2007، ودارت أحداثه في إطار رومانسي لايت حول قصة حب قوية تنشأ بين تيمور الذي يعمل في الحراسات الخاصة، وشفيقة التي تحصل على الدكتوراه، وتُعين وزيرة لأحد الوزراء، ويكون ضابط الحراسات هو نفس الشخص الذي تحبه، وتحدث بينها خلافات كثيرة بسبب ذلك المنصب.

كوميديا أحمد السقا في ابن القنصل وبابا

أحمد السقا قدم الكوميديا أيضاً في فيلم "ابن القنصل"، الذي شارك في بطولته غادة عادل وخالد صالح، وتم عرضه عام 2010، ودارت أحداثه حول مزور شهير يتم القبض عليه، وكان لديه عملية كبيرة وضع خلالها سبائك من الذهب في مكان غير معروف، فيخدعه المزور الشاب (عصام) ويخبره أنه ابنه، حتى يكتسب ثقته ويعلم منه مكان الذهب.

ولم يبتعد أحمد السقا كثيراً عن الأدوار الكوميدية أو اللايت، وعاد وقدمها في فيلم "بابا" عام 2012، والذي شاركت في بطولته الفنانة درة، ودارت أحداثه حول حازم (أحمد السقا) طبيب أمراض النساء الذي تتعلق بحبه مهندسة الديكور فريدة (درة)، وعقب زواجهما يفاجأ حازم بعدم قدرته على الإنجاب، فيضطر للجوء إلى عملية الحقن المهجري، فترى هل سيتمكن من تحقيق رغبتهما؟ في أجواء مليئة بالمفارقات الكوميدية.

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فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفيْ الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل أشرف فيه على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.

قصة فيلم "أحمد وأحمد"

يُذكر أن أحداث فيلم "أحمد وأحمد" تدور في إطارٍ من الكوميديا التي تتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

تتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سراً صادماً، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداء خطرين، ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

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