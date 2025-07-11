شكرا لقرائتكم خبر عن منير مكرم يعلن وفاة الفنانة شروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنانة شروق، وذلك من خلال حسابه بموقع "فيسبوك"، حيث كتب: "الدوام لله، الفنانه شروق".

يذكر أن الفنانة شروق، هي ممثلة مصرية، بدأت نشاطها الفني في الثمانينيات، وذلك بعد تخرجها من كلية الزراعة، وكانت تؤدي في السينما أدوارًا ثانوية مساعدة، كما شاركت أيضا في التليفزيون، وقدمت ادوارا في أعمال: "راجل وست ستات، محترم إلا ربع، الهروب من الغرب، الفريسة والصياد، وغيرها من الأعمال.