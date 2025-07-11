شكرا لقرائتكم خبر عن ثراء جبيل عن حملها: تمنيت الأمومة منذ سنوات وخائفة من المسئولية والان مع تفاصيل الخبر

أعربت الفنانة ثراء جبيل عن سعادتها الكبيرة بعد اكتشاف حملها وانتظارها مولودها الأول من زوجها الفنان مختار الدينارى. وقالت لـ"الخليج 365"، إنها بقدر ما سعدت بالحمل إلا أن الخوف انتباها بسبب المسئولية الكبيرة التي تنتظرها، مشيرة إلى أنها حالياً فى نعمة كبيرة بعد الاقتراب من تحقيق أحد أمانيها إلا وهى الحمل والأمومة.

لابد من وجود وقت للحياة الاجتماعية مثل العمل

وعن حملها وتأثيره على خطواتها الفنية في الوقت الذي تؤجل عدد كبير من الفنانات هذه الخطوة بعد الزواج، أكدت ثراء جبيل أنها لم تقلق تماماً من فكرة ابتعادها عن العمل، خاصة أنها كانت قد تزوجت وسافرت إلى أمريكا وغابت عن موسم عمل، وكذلك مع الحمل والإنجاب فستغيب بعض الوقت أيضاً، مشددة على أن الشخص لابد أن يكون لديه وقت من أجل حياته الاجتماعية.



ثراء جبيل تبرز حملها

وكانت ثراء جبيل قد كشفت عن حملها من خلال بعض الصور التى نشرتها على حسابها بموقع انستجرام وأبرزت فيها ملامح حملها وعلقت على الصور "معجزتنا الصغيرة في الطريق.. الخطوات الأولى نحو الأمومة"، في إشارة منها لقرب موعد ولاددتها، وتفاعل اصدقائها ومتابعيها مع الصور وقدموا لها التهنئية على هذه الخطوة.

ثراء جبيل تحتفل بزفافها في أجواء مبهجة

ثراء جبيل احتلفت بعقد قرانها على الفنان مختار الديناري في ديسمبر من عام 2023 بعد قصة حب جمعتهما ناري، وبعد عام احتفلت برزفافها فى الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور الأسرة والمقربين، وذلك فى أجواء بسيطة ومبهجة على البحر، وظهرت ثراء ترقص ثراء حافية القدين مع زوجها وهى في قمة سعادتها.



ثراء جبيل تعلن حملها

يذكر أن ثراء جبيل شاركت فى رمضان الماضى 2025 خلال 3 مسلسلات هى "لام شمسية" بطولة أمينة خليل، أحمدالسعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاءالطوخي، ياسمينا العبد وتأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوى، وكذلك "العتاولة 2" وجسدت دور جيجى زوجة خضر الذى تم اضافته على أحداث الجزء الثاني من العمل.

كما شاركت ثراء جبيل كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل "إخواتى" بطولة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي وحاتم صلاح وعلى صبحى وضيوف الشرف أحمد حاتم، محمد ممدوح، شيرين رضا وتأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.



ثراء جبيل