شكرا لقرائتكم خبر عن طليقة سامح عبد العزيز: نفسى يكون ده كابوس ويارب مكونش قصرت فى حقك والان مع تفاصيل الخبر

أعربت داليا فرج، طليقة المخرج الراحل سامح عبد العزيز وأم بناته، عن حزنها الشديد لوفاته، متمنية أن يكون خبر رحيله ما هو إلا كابوس وليس حقيقيا، مؤكدة أنه كان صاحب قلب طيب و"بيبي كبير وضخم".

وقالت داليا، عبر حسابها على فيس بوك، "اللى بينا حاجة مافيش غيرنا فاهمها، فاهمين تفاصيل بعض، وبنفهم بعض من نظرة، نتخانق بقى نزعل نحلف ما انكلم بعض تانى تقريبا ونص الصيام اللى بصومه رايح على الحلفان، وأول ما تكلمنى أنسى وأصالحك على طول عشان عارفة إن قلبك طيب، بيبى كبير وضخم وعشان اللى جوانا بتاعنا إحنا وبس".



أسرة المخرج الراحل سامح عبد العزيز أسرة المخرج الراحل سامح عبد العزيز

وأضافت داليا، "مش حاجة ممكن تفهموها أو تسموها، لينا تأثير قوى على بعض وفيه حته جوة كل واحد فينا للتانى خاصة ومختلفة، عشرة عمرى حبيبي أبو بناتي، رغم انك مشيت بس اللى مريحنى إن آخر 20 يوم كنا مع بعض كلنا على طول".



وتابعت داليا، "يا رب ما اكونش قصرت فى حقك، هتوحشنى أوى يا حبيبى يا غالى زى ما كنت بأقولك دايما انت الغالى وترد حبيبتى، مش مصدقة إنى باقولها.. ربنا يرحمك يا حبيبى ويسكنك فسيح جناته ويقدرني على المسئولية، نفسى أنام وأصحى ألاقى ده كابوس و مش حقيقى، بدرى أوى أوى يا حبيبى، لا إله إلا الله.. هتوحشنى يا موحه".



داليا طليقة المخرج الراحل سامح عبد العزيز داليا طليقة المخرج الراحل سامح عبد العزيز

وكان المخرج سامح عبد العزيز، رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس، الخميس، نتيجة الأزمة الصحية التي ألمت به منذ أيام واستدعت دخوله إلى المستشفى، بعد إصابته مؤخرا بعدوى فيروسية في الدم، أسهمت في رفع مستوى السكر بشكل خطير قبل أن تتدهور حالته الصحية.

سامح عبد العزيز ولد في القاهرة عام 1976، حصل على درجة البكالوريوس من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما عام 1996، كانت بدايته في العمل كمخرج برامج في التليفزيون المصري، كما أخرج عددا من الأغاني والكليبات المصورة، التي أهلته إلى عالم السينما.



المخرج الراحل مع بناته المخرج الراحل مع بناته

وكان فيلم درس خصوصي عام 2005 هو بداية أعماله في السينما، ثم قدم عدد كبير من الأفلام الناجحة بعده، منها: أسد وأربع قطط، أحلام الفتى الطايش، كباريه، الفرح، تيتة رهيبة، تتح، حلاوة روح، وغيرها من الأفلام والتي كان آخرها فيلم الدشاش، الذي طرح في السينمات في يناير الماضي، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة وخالد الصاوي.

أما في عالم الدراما، قدم المخرج سامح عبد العزيز مسلسلات: الحارة، مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، فيفا أطاطا، بين السرايات، رمضان كريم، أرض النفاق، زي الشمس، خيانة عهد، حرب أهلية، يوتيرن، أنا وهي، جميلة، صدفة، وكان آخرها مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة النجم محمد هنيدي، الذي عرض في رمضان الماضي.

المخرج الراحل سامح عبد العزيز

