شكرا لقرائتكم خبر عن كيف اختار عمرو دياب اسم شُهرته؟ والان مع تفاصيل الخبر

كان يوم التقديم في معهد الموسيقى الذى أراد أن يلتحق به عمرو دياب وبالتحديد في عام 1981، كان عمرو دياب يجلس مع صديقه الذى رافقه إلى المعهد ومنتج أول ألبوماته وهو زياد فقوسة، وإلى جوارهما شريف ضياء الذى أصبح فيما بعد أعز أصدقاء عمرو ومدير أعماله لمدة 18 سنة تقريبا، لم يكن تم التعارف بينهما، لكن ضياء حكى أنه سمع أحلام وإصرار دياب على النجاح والشهرة، وأنه كان يتحدث إلى زياد فقوسة وقتها قائلا "أنا هسمي نفسى لما اشتهر عمرو دياب"، حيث كان اسم عمرو بالكامل عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب، وبالفعل تم قبول عمرو دياب بالمعهد، وتغيب مع بداية الدراسة عن المعهد نتيجة التحاقه بالخدمة العسكرية، ومن بعدها انتظم، وتعرف على شريف ضياء الذى ذكره بحديثه مع زياد فقوسه.

وقد طرح الميجا ستار عمرو دياب خلال الأيام الماضية ألبومه الغنائي الجديد بعنوان "ابتدينا"، ليواصل ريادته للمشهد الموسيقي بألبوم يضم 15 أغنية تنوعت بين الرومانسي، الإيقاعي، والدرامي، بمشاركة نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

ضم الألبوم الأغاني التالية:

• خطفوني (كلمات: تامر حسين – ألحان: عمرو مصطفى – توزيع: أسامة الهندي).

• يالا (كلمات: تامر حسين – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: أحمد إبراهيم).

• ماليش بديل (كلمات: تامر حسين – ألحان: إسلام زكي – توزيع: عادل حقي).

• ارجعلها (كلمات: بهاء الدين محمد – ألحان: عمرو دياب – توزيع: أسامة الهندي).

• دايما فاكر (كلمات: تامر حسين – ألحان: شادي حسن – توزيع: أحمد إبراهيم).

• شايف قمر (كلمات: محمد القياتي – ألحان: محمد يحيى – توزيع: شريف فهمي).

• ابتدينا (كلمات: تامر حسين – ألحان: عمرو مصطفى – توزيع: عادل حقي).

• يا بخته (كلمات: منة القيعي – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: توما).

• هلونهم (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: وليد سعد – توزيع: أحمد إبراهيم).

• حبيبتي ملاك (كلمات: أمير طعيمة – ألحان: عمرو دياب وأحمد إبراهيم – توزيع: أحمد إبراهيم).

• بابا (كلمات: ملاك عادل – ألحان: محمد يحيى – توزيع: عادل حقي).

• ما تقلقش (كلمات وألحان: عزيز الشافعي – توزيع: أحمد إبراهيم).

• خبر أبيض (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: محمد يحيى – توزيع: عادل حقي).

• قفلتي اللعبة (كلمات: مصطفى حدوتة – ألحان: محمد يحيى – توزيع: وسام عبد المنعم).

• إشارات (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: محمد يحيى – توزيع: أسامة الهندي)

وجميع أغاني الألبوم ميكساج وماستر مهندس الصوت أمير محروس، أما التصوير الفوتوغرافي فكان بعدسة المصور كريم نور، الذي تعاون مع عمرو دياب في صناعة الهوية البصرية للألبوم.